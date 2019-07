Die junge Mannschaft des Warburger SV will erfolgreich in die A-Liga-Saison starten. Unser Foto zeigt (hintere Reihe von links): Jonas Salmen, Marvin Feist, Sebastian Rudolph und Alex Hopp sowie (mittlere Reihe von links) Trainer Jürgen Voss, Jonas Bassermann, Leonard Adam, Noah Niggemann, Manuel Soboll, Valentin Gleibs und Max Schonlau sowie (vordere Reihe von links) Betreuer Christian Floren, Betreuer Marcello Loi, Felix Dopatka, Leonard Nutt, Hendrik Stiegelmeier, Majed Alava, Christoph Kaiser, Nico Härtlein und Tim Trisic. Foto: Günter SaRrazin

Von Günter Sarrazin

Warburg (WB). Der Abstieg ist längst abgehakt, der bereits in der vergangenen Bezirksliga-Saison eingeleitete Neuaufbau beim Warburger SV wird nun in der Fußball-Kreisliga A fortgesetzt. »Wir wissen, dass uns nichts geschenkt wird. Und wir haben eine sehr junge Mannschaft«, sagt Trainer Jürgen Voss, der einen Platz im oberen Drittel der Tabelle anstrebt.

»Der Anfang ist gemacht. Wir wollen Warburg Schritt für Schritt wieder nach vorne bringen«, fasst der erfahrene Coach das langfristige Ziel der Blau-Weißen zusammen, mit Eigengewächsen eine starke Mannschaft aufzubauen, die gerne für Warburg spielt und sich voll mit dem Verein identifiziert. Trotz der enttäuschenden Ausbeute von lediglich vier Punkten aus 30 Spielen hat die Voss-Truppe in der vergangenen Spielzeit nie aufgesteckt. Dass der Spaß am Fußball ungebrochen ist, zeigt sich auch darin, dass das Team bis auf einen Abgang zusammengeblieben ist. Und sechs Neuzugänge und Rückkehrer sind hinzugekommen. So stehen insgesamt 29 Spieler im Kader. »Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind«, unterstreicht Jürgen Voss.

Manuel Soboll, der sich mehr auf Volleyball konzentriert hatte, greift nach einem Jahr Fußballpause ebenso wieder an wie Jonas Salmen, der berufsbedingt ein Jahr ausgesetzt hat. Auf dem Sprung in die Mannschaft ist auch der vom FC Germete/Wormeln II gekommene Max Multhaupt. Er hat im Schichtdienst gearbeitet und konnte deshalb in den vergangenen Jahren nicht regelmäßig trainieren. »Als Technikschüler in Kassel sieht es nun wieder anders aus«, berichtet der Coach. Für die Offensive (auf der Außenbahn) sei Luigi de Santos eingeplant. Der frühere Warburger Jugendspieler, der zwischenzeitlich beim TSV Ehringen in der A-Liga am Ball war, hat sich wieder den Warburgern angeschlossen. »Er ist schnell und wendig«, beschreibt Voss, der mit seiner Mannschaft am 29. Juni mit der Vorbereitung begonnen hat.

»Wir hatten fünf Wochen Sommerpause. Das soll reichen, danach juckt es wieder in den Füßen und in der A-Liga haben wir ja auch eine längere Winterpause«, sagt der 52-Jährige, der auch wieder auf Eckpfeiler wie Max Schonlau (fehlte in der vergangenen Saison mehrere Wochen) und Kevin Laqua (fast die gesamte Serie ausgefallen) bauen kann. Ebenso sind die Nachwuchsspieler Noah Niggemann (fehlte ein halbes Jahr) und Alex Hoppe (mehrere Wochen) wieder fit. »16 bis 18 Spieler sind im Schnitt beim Training. Da macht es natürlich mehr Spaß, auch wenn immer Akteure im Urlaub sind«, stellt Voss heraus.

Einziger Abgang ist (wie berichtet) Sven Hilleke. »Nach mehreren Jahren in Warburg wollte er einmal etwas anderes sehen und höherklassig bleiben«, sagt Voss über den zum Bezirksligisten VfB Marsberg gewechselten Torhüter. Wer dessen Nachfolger auf dem Posten zwischen den Pfosten wird, will er noch nicht festlegen. »Da warten wir die Vorbereitung ab, dann schauen wir weiter«, so der Coach, der vier Keeper im Kader hat.

Die ersten beiden Testspiele dieses Sommers hat Warburg gegen den hessischen Gruppenligisten TSV Zierenberg (2:4) und den Bezirksligisten SV Dringenberg (2:5) verloren. Am vergangenen Freitag folgte eine 1:6-Niederlage beim Bezirksligisten FC Peckelsheim/Eissen/Löwen (siehe auch Meldung unten rechts auf dieser Seite). »In Zierenberg haben wir zur Pause 1:0 geführt und dann neunmal gewechselt. Gegen Dringenberg waren wir mit dem 2:3-Anschlusstor in der 81. Minute nah dran«, blickt Voss zurück. In Peckelsheim überzeugte seine läuferisch starke Mannschaft vor allem im ersten Durchgang, nutzte ihre Torchancen jedoch nicht.

»Uns war allen klar, dass es schwer wird«, erinnert Jürgen Voss noch einmal kurz an die vergangene Saison, in der es im Vorfeld starke Abgänge gegeben hatte. Nun blickt er mit Zuversicht dem Auftakt in der Kreisliga A entgegen. Dabei hat Warburg Heimspiele gegen den FC Neuenheerse/Herbram (11. August) und den SuS Gehrden/Altenheerse (16. August). »Die Gegner werden uns alles abverlangen«, sagt der Trainer, der mit seinem Team natürlich mit zwei Siegen starten möchte. »Wir müssen die weitere Zeit der Vorbereitung gut nutzen«, will er noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Eine starke Fitness soll Grundlage für eine gute Saison sein.