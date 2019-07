Felix Stolte (von links), Dorian Röhl und Mike Hüpping sind neu dabei in der Mannschaft von Trainer Thorsten Viereck (rechts). Er kann außerdem auf Matthias Krain bauen, der aus der Ersten zur Zweiten gestoßen ist. Foto: Manuel Gockeln

Peckelsheim (mgo). Die zweite Mannschaft des FC Peckelsheim/Eissen/Löwen will in der neuen Saison in der Fußball-Kreisliga B Süd wieder einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Dafür hat sich das Viereck-Team gut verstärkt.