Scherfede (WB). Er strebt eine neue persönliche Bestzeit auf der Langdistanz an. Der Scherfeder Triathlet Tim Rose startet an diesem Sonntag, 4. August, beim Ostseeman in Glücksburg. »Das Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen ist der erste Saisonhöhepunkt für mich«, sagt Rose, der seine Bestzeit deutlich verbessern möchte.

Wenn am Sonntag um 7 Uhr an der Seebrücke von Glücksburg der Startschuss für den 18. Ostseeman fällt, ist der 22-jährige Ausdauersportler unter 335 Langdistanzstartern dabei. Für ihn ist es der dritte Start in Glücksburg, nachdem er in den Jahren 2014 und 2015 als Radfahrer in einer Staffel gestartet ist. »Bei meinen beiden Staffelstarts habe ich das Event schätzen gelernt. Die Einwohner des Landkreises sind mit viel Engagement als Zuschauer an der Strecke dabei und die ganze Veranstaltung ist super organisiert«, sagt Tim Rose. Mit dem Schwimmen in der Ostsee, den sechs hügeligen Radrunden rund um Glücksburg und den fünf Laufrunden, die teilweise an der Strandpromenade herführen, sei das Rennen vom Profil her anfordernd. »Und es hat landschaftlich einiges zu bieten«, beschreibt der Scherfeder, der am heutigen Freitag anreist, den Rennkurs.

Nach der Ankunft will er sich die Strecken der drei Disziplinen anschauen und seine letzten kurzen Trainingseinheiten absolvieren. Bis zwei Wochen vor dem 18. Ostseeman in Glücksburg habe er ein umfangreiches, spezifisches Training absolviert. »In den vergangenen beiden Wochen vor dem Rennen galt es dann, die Umfänge zu reduzieren, damit sich der Körper erholen kann, aber gleichzeitig Intensitäten beizubehalten, um im Rhythmus zu bleiben«, berichtet Rose. Im Training unmittelbar vor dem Rennen habe das Hauptaugenmerk dann auf dem Sammeln von Streckenkenntnissen und der körperlichen Aktivierung gelegen«, erklärt er auf Anfrage sein Trainingsprogramm.

Insgesamt hat er dabei seit Jahresbeginn 220 Kilometer in den Warburger Bädern und im Twistesee, 8500 Kilometer auf dem Rad, sowie 1700 Laufkilometer gesammelt. »Aktuell bin ich körperlich so fit wie noch nie und das möchte ich am Sonntag unter Beweis stellen. Wenn alles läuft wie geplant, dann werde ich eine deutliche neue persönliche Bestzeit erzielen und auch im gesamten Feld sehr weit vorne platziert sein«, zeigt sich Tim Rose zuversichtlich. Dass bei seinen letzten Starts über die Langdistanz immer wieder etwas schief gelaufen ist, hat er abgehakt. »Ich hoffe, dass es Sonntag anders laufen wird.«

Insgesamt starten beim 18. Ostseeman in Glücksburg 1610 Athleten aus 18 Nationen. 335 von ihnen nehmen als Einzelstarter die Langdistanz in Angriff, 570 absolvieren eine Mitteldistanz. Die verbleibenden 235 Starter absolvieren eine der beiden Distanzen im Dreierteam als Staffel. »Der Ostseeman ist nach den drei großen deutschen Langdistanzrennen in Frankfurt, Roth und Hamburg die viertgrößte Veranstaltung«, merkt Tim Rose an, dass sich dass Rennen seit Jahren eines großen Zuspruchs erfreut. In einem starken Teilnehmerfeld und vor einer guten Kulisse will er eine Topleistung abrufen, um eine neue persönliche Bestleistung zu erreichen.