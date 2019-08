3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathon bewältigte er in 9:13 Stunden.

Los ging es am Morgen mit einem Massenstart am Strand von Glücksburg. Die mehr als 300 Athleten mussten zwei Runden entlang der Promenade schwimmen. »Die erste Runde lief super und ich habe mich in den Wasserschatten eines anderen Athleten hängen können. Auf der zweiten Runde wurde es dann deutlich windiger und welliger, was das Schwimmen deutlich fordernder machte. Hinzu kam, dass wir die langsamen Schwimmer der Mitteldistanz überrunden mussten, welche um 7:20 Uhr gestartet waren«, beschreibt Tim Rose die Auftaktdisziplin.

Nach einer Stunde und fünf Minuten ging es dann für den Teilnehmer der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii des vergangenen Jahres auf die 180 Kilometer lange Radstrecke, die in sechs Runden rund um Glücksburg absolviert werden musste. »Ich habe mich von Anfang an richtig gut gefühlt und nachdem ich die erste Runde in 45 Minuten absolviert hatte, wusste ich, dass es ein sehr schnelles Radfahren werden würde. Von Runde zu Runde wurde es allerdings etwas windiger, was mir vor allem auf den letzten 60 Kilometern etwas zugesetzt hat. Nichts desto trotz konnte ich meine angestrebten 230 Watt Durchschnittsleistung ziemlich konstant durchfahren«, berichtet der Scherfeder. Die Radzeit von 4:41 Stunden war die drittschnellste aller Teilnehmer. Lediglich der spätere Sieger Till Schramm sowie der Zweitplatzierte Christian Altstadt - beides Profiathleten - waren sieben Minuten schneller auf dem Rad.

Durch das starke Radfahren hatte sich der 22-Jährige zwischenzeitlich auf den fünften Gesamtplatz vorgearbeitet und konnte den abschließenden Marathonlauf in einer perfekten Ausgangslage in Angriff nehmen. »Mein Plan war auf mein Körpergefühl zu hören und loszulaufen, ohne auf die Uhr zu schauen. Das anspruchsvolle Streckenprofil durch das hügelige Zentrum von Glücksburg hätte es ohnehin kompliziert gemacht, mich an der Laufgeschwindigkeit zu orientieren.«

In der Schlussdisziplin mussten die Triathleten fünf Runden mit insgesamt fast 400 Höhenmetern laufen. »Die ersten 15 Kilometer liefen wie geplant. Danach wurde es deutlich härter und die Beine ziemlich schwer, was ich vor allem an den Anstiegen gemerkt habe. Daher habe ich vermehrt auf eine gute Verpflegung mit viel Iso und Cola zurückgegriffen. Ab Kilometer 30 ging es mir dann auch wieder deutlich besser und ich konnte noch einmal das Tempo steigern«, berichtet Tim Rose.

Mit einer Zielzeit von 9:13 Stunden pulverisierte der Sportmanagement-Student seine bisherige Bestzeit um fast 40 Minuten. In der Gesamtwertung konnte er die gute Ausgangsposition nach dem Radfahren beibehalten und sich mit einer Marathonzeit von 3:23 Stunden den fünften Platz sichern.

Das Rennen gewann der Kölner Till Schramm mit neuem Streckenrekord in 8:24 Stunden vor Christian Altstadt (8:40 Stunden).