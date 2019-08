Von Sylvia Rasche und Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Mit zwei Derbys startet die Fußball-Bezirksliga in die neue Saison. Neuling Spvg Brakel II fordert den VfR Borgentreich. Der FC BW Weser empfängt den TSC Steinheim. Dazu steht der SV Dringenberg beim SV Heide Paderborn gleich vor einem echten Härtetest. Peckelsheim ist beim Aufsteiger in Elsen zu Gast.

Trainer feiern Liga-Premiere

Spvg Brakel II - VfR Borgentreich. Beide Trainer feiern im Derby ihre Bezirksliga-Premiere. »Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und sind gewappnet«, sagt Borgentreichs neuer Coach Frank Kleine-Horst. Er geht von einer läuferisch sehr dynamischen Brakeler Elf aus, da »die Spieler in der Jugend alle höherklassige Erfahrungen gesammelt haben und in den Ligen auch schnell gespielt wird. Wir sind aber gerüstet, das Tempo 90 Minuten mitgehen zu können«, sagt Kleine-Horst, der den Aufsteiger im oberen Tabellendrittel erwartet. »Trotzdem werden wir uns nicht verstecken und wollen drei Punkte mitnehmen«, betont der Gästetrainer.

Der Neuling von der Nethe möchte ebenfalls mit einem Dreier in die neue Serie starten. »Wir wissen aber auch, wie schwer das gegen Borgentreich wird«, sagt Trainer Maik Schmitz. »Wir müssen über 90 Minuten 100 Prozent geben. Nur ein Prozentpunkt weniger reicht nicht«, ist er sich sicher. Sorge bereitet ihm der dünne Kader, mit dem auch schon in der Vorbereitung klar kommen musste. »Allerdings macht es mit den Jungs richtig Spaß. Wir freuen uns auf die Bezirksliga«, betont Maik Schmitz. Beide Teams haben bisher erst einmal in einem Testspiel gegeneinander gespielt. Im Februar endete die Partie 5:4 für Brakel. Unser Tipp: 2:2

Nach Pokal-Aus im Derby siegen

FC BW Weser – TSC Steinheim . Der runderneuerte FC BW Weser will mit neuem Trainer Marcus Menzel einen Heimsieg einfahren. Nach der 1:2-Pokalniederlage gegen Dringenberg soll nun wieder ein Erfolgserlebnis her. »Der TSC ist schwer einzuschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass sie eine starke Truppe auf den Platz bringen werden. Demnach erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe. Wir werden wie schon im Pokal kämpfen müssen. Es wird keine leichte Aufgabe«, blickt Menzel auf den Start. Personell steht ihm noch nicht der ganze Kader zur Verfügung. Auch hinter Stürmer Stefan Lübke steht noch ein Fragezeichen. Der TSC Steinheim möchte mit Norbert Dölitzsch auch im zweiten Jahr den Klassenerhalt sichern. Im Pokal musste sich die Emmerstädter allerdings bereits in Runde eins gegen Willebadessen geschlagen geben. Die Vorbereitung verlief aufgrund vieler Urlauber nicht perfekt. „Wir wollen dieses Mal einigermaßen gut aus den Startlöchern kommen und einen Punkt in Beverungen ergattern. Ich denke es wird für beide Teams eine schwierige Saison. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe«, erklärt Dölitzsch. Unser Tipp: 3:1

Den Schalter umlegen

SV Heide Paderborn - SV Dringenberg. Jetzt gilt es den Schalter umzulegen. Nach dem Pokalhit gegen Drittligist Lotte am Mittwoch vor 700 Zuschauern geht es für den SV Dringenberg zurück in den Ligaalltag. Heide gehört zu den Favoriten der Liga, ist allerdings im Paderborner Kreispokal beim A-Ligisten Stukenbrock ausgeschieden. Beim SV Heide spielen mit Marcel Prib, Christian Rasche und Jonathan Kornhoff drei Akteure aus dem Kreis Höxter. Der SV Dringenberg will den Auftakt positiv gestalten. »Heide hat eine hohe Qualität im Kader und sich gegenüber der Vorsaison noch mal verstärkt«, weiß Dringenbergs Trainer Sven Schmidt. Er hofft, dass sein Team den Schwung auf dem Lotte-Spiel mit in die Bezirksliga nehmen kann und »wir dann in Paderborn für etwas Zählbares in Frage kommen.« Die Auswärtsaufgabe sei das erste »dicke Brett« im harten SVD-Auftaktprogramm.

Unser Tipp: 1:2

Beim Aufsteiger bestehen

TuRa Elsen – FC Peckelsheim/Eissen/ Löwen Die Gäste aus Peckelsheim wollen beim Aufsteiger aus Elsen mit einem Auswärtssieg in die Saison starten. Das Team von Matthias Rebmann zeigte im Pokal beim 9:1 gegen Calenberg und beim 3:1 gegen Bonenburg bereits gute Leistungen. Insgesamt verlor der FC in der Vorbereitung nur eines von acht Testspielen. »Wir erwarten in Elsen eine gute Kulisse. Davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen«, sagt Rebmann. Der Übungsleiter kennt den neuen Bezirksligisten noch nicht: »Ich erwarte aber einen defensiv sehr starken Gegner. Das haben schon die Aufstiegsspiele gegen Germete gezeigt.« Rebmann setzt auch in dieser Saison wieder auf das System der vergangenen Rückrunde: »Wir wollen defensiv stabil stehen und wenig zulassen. In der Offensive haben wir viel Qualität.« Personell muss Peckelsheim auf Timo Koch verzichten. Der Kapitän hatte sich im Pokal eine Knochenabsplitterung zugezogen und wird dem Verein monatelang fehlen. Unser Tipp: 1:2