Annemarie Beine, hier mit »Paul Panzer«, geht in beiden S*-Springen für den gastgebenden RV St. Georg Diemeltal an den Start. Foto: Günter Sarrazin

Germete (WB). Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse S*, eine Flutlichtnachtshow unter dem Motto »Springen mal anders«, dazu Jump and Drive – die 26. Auflage von Reitsport und Show in Germete bietet ein sportliches starkes sowie abwechslungsreiches Programm. Auftakt der dreitägigen Großveranstaltung des RV St. Georg Diemeltal ist an diesem Freitag, 30. August, um 12 Uhr auf dem Springplatz. Auf dem Dressurplatz geht es um 13 Uhr los.