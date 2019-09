Von Fabian Scholz

Dringenberg (WB). Vor einer guten Kulisse schafft der SV Dringenberg in der Fußball-Bezirksliga mit dem 4:2-Erfolg gegen den SV Atteln den ersten Dreier dieser Saison. Trainer Sven Schmidt zeigte sich nach dem Heimsieg am sechsten Spieltag sichtlich erleichtert. Nach dem 0:1 in der 17. Minute ebneten zwei Treffer am Ende der ersten Halbzeit den Weg (45./48.).