Von Günter Sarrazin

Warburg (WB). Die stärksten Spiele gibt es bei den Senioren 40 und den Mädchen 18. Mit Michael Koch vom SV Menne und Celine Dierkes vom gastgebenden TTV Grün-Weiß Daseburg holen die Favoriten am ersten Tag der 15. Kreiseinzelmeisterschaften des Tischtenniskreises Höxter-Warburg in diesen Konkurrenzen die Titel.

Mit 4:0-Siegen gewann Koch am Samstag in der Warburger Dreifachturnhalle den im Jeder-gegen-Jeden-Verfahren ausgetragenen Wettbewerb der Senioren 40 vor Maik Engwer (TTV Höxter/3:1) und Karsten Oeynhausen (DJK Adler Brakel/2:2). »Die Maschine war nicht zu stoppen«, sagte der 44-jährige Engwer zum erneuten Erfolg von Koch (48), der zum vierten Mal in Folge den Titel holte. »Wir kennen uns gut. Wir trainieren manchmal zusammen, aber Michael liegt mir nicht«, erklärte er seine Niederlage gegen den Menner Verbandsligaspieler.

Die Teilnahme bei den Kreismeisterschaften ist ein Muss für Karsten Oeynhausen (40), der seinen Sohn mitgebracht hatte. »Es macht Spaß, mit Papa hier zu spielen«, sagte Noah Oeynhausen mit einem Lächeln. Der neun Jahre alte Grundschüler wurde im Doppel der Jungen 13 mit seinem Vereinskollegen Marlon Scholz Vizekreismeister. Den Titel sicherten sich Noah Geminger/Leon Hanewinkel (TuS Bad Driburg/1. FC Bühne) mit einem 3:0-Endspielsieg.

Ebenfalls in drei Sätzen war Noah Geminger im Einzelfinale gegen Leon Hanewinkel erfolgreich. Mit zwölf Spielern war diese Altersklasse am stärksten besetzt. Insgesamt gab es gegenüber dem Vorjahr einen Teilnehmerrückgang.

Startschuss mit Glück

Spannender war das Endspiel der Mädchen 18. In der mit elf Spielerinnen zweitstärksten Altersklasse kämpften Celine Dierkes (TTV Daseburg) und Alex­andra Eirich (TuS Bad Driburg) im Finale um den Titel. Dierkes verlor den ersten Satz, drehte den zweiten nach einem 0:6-Rückstand um und behielt am Ende mit 3:1-Sätzen die Oberhand. »Das war mein Startschuss«, sagte sie zu ihrer Aufholjagd im zweiten Durchgang. »Dabei hatte ich allerdings auch viel Glück«, merkte die 17-Jährige fair an. »Es ist mein letztes Jahr bei den Mädchen 18. Deshalb ist es besonders schön, noch mal den Titel geholt zu haben«, ergänzte sie. Gemeinsame Dritte wurden Johanna und Greta Justus vom TTV Borgholz.

Celine Dierkes war auch im Doppel mit ihrer Vereinskollegin Marleen Hinze erfolgreich. 3:2 siegten die Daseburgerinnen gegen Alex­andra Eirich/Esther Holtgrewe (TuS Bad Driburg). »Die Mädchen 18 haben ansehnlichen Sport gezeigt. Schnell nach vorne, schöne Angriffsbälle – das ist modernes Tischtennis«, stellte Kreisvorsitzender Wolfgang Klare heraus.

Lob für alte Hasen

Ein Lob für die Verlierer gab es nach dem Doppel-Endspiel der Senioren 40. »Das war ein super Match«, sagte der Driburger Heinz Degner zu Uwe Rademacher (SV Menne), der mit Jürgen Bandel (TuS Bad Driburg) mit 1:3-Sätzen gegen Michael Koch/Maik Engwer (SV Menne/TTV Höxter) das Nachsehen gehabt hatte. »Im dritten Satz haben wir 9:4 geführt, mussten dann aber noch in der Verlängerung kämpfen, weil die alten Hasen ihr ganze Routine ausgepackt haben«, sagten Engwer und Koch, die diesen dritten Satz schließlich 15:13 gewannen.

Über den Kreismeistertitel im Einzel der Mädchen 13 freute sich Carolina Pucker (SV Bergheim). Im erwarteten Endspiel gegen Mona Schmitz (TTV GW Daseburg) war sie mit 3:0-Sätzen erfolgreich. Mit diesem Ergebnis hatte Pucker auch ihre drei Vorrundenspiele und das Halbfinale gegen Leah Miller (TuS Bad Driburg) gewonnen. Im Doppel hatten Mona Schmitz/Mara Drolshagen (Daseburg/Ossendorf) mit 3:0 gegen Carolina Pucker/Lina Geminger (Bergheim/Bad Driburg) die Nase vorn.

Jakob Schlüter trifft gut

Jakob Schlüter heißt der Kreismeister der Jungen 18. Der 15-jährige Ossendorfer behauptete sich im Endspiel gegen seinen Vereinskollegen Malte Mutter mit 3:0-Sätzen. »Jakob hat sehr gut getroffen, seine Vorhand war sehr stark«, lobte Mutter. Gemeinsame Dritte wurden die Daseburger Kevin Redeker und Kevin Dierkes. Den Titel im Doppel sicherten sich Michel Miller/Kevin Dierkes (TuS Bad Driburg/TTV GW Daseburg).

Als Einzelkreismeister wurden zudem Dr. Katja Friese (TuS Bad Driburg/Seniorinnen), Werner Bandel (DJK Adler Brakel/Senioren 60) sowie Uwe Rademacher (SV Menne/Senioren 50) geehrt.

In den Rahmenklassen siegten Gerd Engelmann (Herren B), Dr. Katja Friese (Damen B), Lukas Schwiertz (Herren E) und Ernst Redeker (Herren D).