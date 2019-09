Von Sylvia Rasche

Damen A: S Obwohl sich nur fünf Damen, von denen immerhin vier in der Verbandsliga aktiv sind, der Konkurrenz stellten, entwickelte sich ein extrem spannendes Turnier. Die Bad Driburgerin Alexandra Eirich ging dabei nach Punkten als Außenseiterin in Rennen und setzte gleich zum Auftakt gegen ihre Teamkollegin Martina Mettig ein dickes Ausrufezeichen. Gegen die Daseburgerin Celine Dierkes nahm sie für die Finalniederlage des Vortages der Mädchen 18-Konkurrenz erfolgreich Revanche und besiegte auch die Driburgerin Katja Friese. Im letzten Spiel gegen die mehrfache Kreismeisterin Gaby Daly vom TTV Daseburg musste also die Entscheidung fallen – und auch hier hatte Eirich in einem engen und hochklassigen Match die Nase von. »Ich dachte eigentlich, dass ich keine Chance hätte«, meinte die 16-Jähige nach dem verwandelten Matchball bescheiden. »Ich habe Alex als Favoritin gesehen, weil sie viel schneller ist als ich«, hatte sich auch Gaby Daly (52) nur wenig Chancen ausgerechnet. Letztlich entwickelte sich eine intensive Partie mit schön herausgespielten Punkten. Die Bad Driburgerin gewann in der Verlängerung des fünftes Satzes und ersparte sich damit alle Rechenspiele. Mit der Maximalausbeute von vier Siegen wurde sie erstmals Kreismeistrein der Damen A. Pech hatte Gaby Daly, die mit einem Sieg Titelchancen gehabt hätte, so aber auch Platz vier zurückfiel. Vizemeisterin wurde Martina Mettig vor Celine Dierkes und Gaby Daly. Hier entschied das Satzverhältnis über die Reihenfolge. Im Doppel nahmen die Daseburgerinnen Gaby Daly/Celine Dierkes Revanche und holten sich den Titel vor den Driburgerinnen Martina Mettig/Alex Eirich.

Herren A: So richtig in Form fühlte sich Boris Sittig eigentlich nicht und stand am Ende doch ganz oben auf dem Treppchen. Gleich im ersten Gruppenspiel des Tages musste er sich dem Höxteraner Leon Geers nach fünf ungenutzten Matchbällen überraschend geschlagen geben und kämpfte sich anschließend als Gruppenzweiter in die Hauptrunde. Dort schaltete er auf dem Weg ins Finale den Höxteraner Julian Koch und den Brakeler Carsten Roland aus. »Carsten spielt sehr clever. Da muss man enorm aufpassen«, meinte Sittig nach dem Halbfinale.

Das zweite Halbfinale war ein Höxteraner Vereinsduell. Maik Engwer, der zuvor im Viertelfinale schon gegen seinen Teamkollegen Leon Geers gewonnen hatte, setzte sich dann auch gegen Lukas Richling durch. »Bei uns ist die Chance immer 50:50«, waren sich beide nach dem Match einig. Diesmal hatte Engwer, der seine Vereinskollegen am Morgen vor dem Turnier zum Frühstück eingeladen hatte, die Nase vorn. »Ich stand bei den Herren A noch nie im Finale«, freute sich der Höxteraner über den Erfolg. Es blieb jedoch bei der Silbermedaille, weil Boris Sittig im Endspiel seine Taktik änderte. »Ich habe es mit langen Aufschlägen versucht. Das hat glücklicherweise gut geklappt«, verriet der Menner nach seinem zweiten Einzeltitel.

Im Herren-Doppel A verteidigte er zudem seinen Vorjahrestitel. 2018 hatte er zusammen mit Jens Zirklewski gewonnen. Diesmal triumphierte er wie vor drei Jahren an der Seite von Michael Koch. Im Finale besiegte das Menner Duo Holger Baumgart/Stefan Klüppel. Die Kombination aus Warburg und Bad Driburg hatte sich zuvor mit zwei 3:2-Siegen gegen eingespielte Höxteraner Doppel überraschend für das Endspiel qualifiziert.