Sechster Tabellenplatz, vier Siege und zwölf Punkte – der VfR Borgentreich ist die am besten gestartete heimische Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3. Wenn Ihnen das jemand vor dem Saisonstart gesagt hätte, ...

Sascha Unger: ... dann hätte ich das sofort unterschrieben und dankend angenommen. Tatsächlich kann man im Nachhinein sogar sagen, dass unsere beiden Niederlagen nicht hätten sein müssen. Gerade das 0:2 gegen Anreppen auf dem eigenen Sportfest war ärgerlich. Trotz unserer bisher vier Siege liegt unser Fokus auf dem Klassenerhalt, den wir früher sichern wollen als in der vergangenen Saison. Wenn er geschafft ist, kann man sich über mögliche neue Ziele Gedanken machen. Jetzt geht es darum, an die Leistung aus dem letzten Spiel anzuknüpfen. In Barntrup haben wir eine gute Vorstellung geliefert.

Dabei hat der VfR erstmals in dieser Saison zu null gespielt.

Unger: Auch das kam als weiterer Erfolg für uns hinzu. Erheblichen Anteil daran hatte unser Torwart Hendrik Dohmann, der die eine oder andere große Barn­truper Chance vereitelt hat. Schlüssel zum Erfolg war auch, dass die gesamte Mannschaft kompakt gekämpft hat. Jeder hat geholfen, einen kleinen Fehler eines anderen sofort mit auszubügeln.

Das Torverhältnis von 21:17 zeigt die Stärke und eine Baustelle Ihrer Mannschaft.

Unger: Ja, in der Offensive ist auf jedem Fall genug Qualität da, wobei wir in Sachen Chancenverwertung auch noch Luft nach oben haben. In der Defensive gibt es noch Handlungsbedarf. Dass wir am Sonntag ohne Gegentor geblieben sind, zeigt, dass wir daran arbeiten.

Mit dem 7:4-Sieg in Brakel nach einem 1:3-Rückstand hat die Saison für den VfR furios begonnen. Beim 6:5 beim TSC Steinheim wurde sogar ein 1:4 umgedreht. Das zeigt, dass Moral und Kondition stimmen.

Unger: Ja, es herrscht eine gute Moral in der Mannschaft. Dass wir nach solchen Rückständen zurückgekommen sind und die Spiele gewonnen haben, hat uns natürlich weiteren Auftrieb gegeben. Das war sehr gut für die Moral.

Mit dem 4:2-Sieg gegen den SV Heide Paderborn ist am zweiten Spieltag eine Überraschung gelungen. Kein anderes Team hat bisher den Tabellenführer geschlagen.

Unger: Mit dem Sieg hat niemand gerechnet – auch wir nicht. Heide war spielerisch stärker, aber nicht konsequent genug im Abschluss. Wir haben gut dagegengehalten und nur wenige Möglichkeiten zugelassen. Auch in dem Spiel war die gute Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg.

Dass die Mannschaft als Kollektiv die Abgänge kompensiert und noch enger zusammenrückt, ist auch ein Ziel, das der neue Trainer Frank Kleine-Horst und der langjährige Sportdirektor Thomas Schulte vor der Saison ausgegeben haben.

Unger: Ja, das ist es und daran arbeiten wir und diesen Weg wollen wir fortsetzen. Ebenso sind wir uns, wie gesagt, beim Saisonziel einig. Die Punkte, die wir bisher geholt haben, sind alles Punkte für den Klassenerhalt. Von etwas anderem sprechen wir auch nicht.

Es ist Ihre fünfte Saison in der ersten Mannschaft des VfR Borgentreich und die dritte in der Bezirksliga. Was hat sich in der Zeit getan und geändert?

Unger: Am Anfang war ich einer der jüngsten Spieler. Jetzt ist der gesamte Kader sehr jung, wobei die Spieler viel Potential nach oben haben. Es ist eine Mannschaft mit Zukunft.

Was sind die nächsten Ziele, sagen wir bis Ende Oktober?

Unger: Am besten wäre es, wenn wir aus den nächsten vier Spielen sieben Punkte holen – mehr geht natürlich immer. Mit der SG Hiddesen/Heidenoldendorf kommt an diesem Sonntag ein starker Aufsteiger, der nach seinen Siegen gegen Weser, in Mastbruch und gegen Brakel im Aufwind ist. Dann folgt das Derby beim FC Peckelsheim/Eissen/Löwen, in dem wir uns besser präsentieren wollen als im Kreispokal. Das Heimspiel gegen Borchen am 6. Oktober und das Derby in Dringenberg am 13. Oktober sind ebenfalls alles andere als Selbstläufer.

Wie sehen Sie Ihre neue Rolle als Kapitän?

Unger: Als mich unser neuer Trainer Frank Kleine-Horst vor der Saison gefragt hat, ob ich das Amt übernehmen würde, habe ich zugestimmt. Es hat mich gefreut und die Verantwortung übernehme ich auch gerne. Mit den eben angesprochenen Jahren bin ich schon lange in der Mannschaft und kenne die Jungs sehr gut. Ich glaube auch, dass ich zu allen einen guten Draht habe. Egal, ob es die älteren oder die jüngeren Spieler sind – ich habe das Vertrauen der Mannschaft, was mir sehr wichtig ist.

Der VfR Borgentreich gehört zu den Vereinen mit den meisten Zuschauern. Wie erleben Sie die Rückendeckung – und vielleicht auch manche Diskussion?

Unger: Es ist gut, solche Fans im Rücken zu haben. Das bringt einen schon nach vorne. Positiv ist dabei auch immer die Unterstützung der mitgereisten Fans bei Auswärtsspielen. Ich würde sogar sagen, dass wir nicht so weit oben stehen würden, wenn wir nicht so viele Zuschauer hätten. Dass die Fans hinter uns stehen, motiviert und pusht die Mannschaft. Wenn es mal kritische Stimmen gibt, nehmen wir das auch an und sprechen mit den Zuschauern darüber.

Richten wir den Blick noch einmal weiter voraus. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft Mitte Dezember beim Gang in die Winterpause?

Unger: Wenn wir bis dahin auf einem einstelligen Tabellenplatz bleiben würden, wäre das ein Riesen-Erfolg für unser junges Team.