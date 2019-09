Marc Schuster will mit der Spvg Brakel II gegen Peckelsheim siegen. Hier ist er vor Hiddesens Kapitän Ingo Schmitz am Ball. Foto: Oliver Temme

Von Günter Sarrazin und Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Der FC Blau-Weiß Weser empfängt den SV Dringenberg und die Spvg Brakel II hat den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen zu Gast. Diese beiden Derbys stehen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 im Blickpunkt. Derweil der VfR Borgen­treich seinen guten Lauf fortsetzen will, hofft der TSC Steinheim zumindest auf einen Punkt.

FC Blau-Weiß Weser – SV Dringenberg. Mit einem Heimsieg im Derby möchte Weser an der Spitzengruppe dran bleiben. Bereits im Pokal trafen die beiden Teams aufeinander. In der zweiten Runde setzte sich Dringenberg knapp durch. »Wir wollen uns besser präsentieren und etwas Zählbares mitnehmen«, sagt Wesers Trainer Marcus Menzel. Es sei klar gewesen, dass der Knoten bei den Burgherren irgendwann platzt, fügt er mit Blick auf deren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga am vergangenen Wochenende hinzu. »Dringenberg hat eine starke Truppe mit sehr guten Einzelspielern«, so Menzel. Seine Elf verbuchte zuletzt die Maximalausbeute von sechs Punkten und möchte auf Erfolgskurs bleiben.

Der SV Dringenberg tankte mit dem 4:2-Sieg gegen Atteln neues Selbstvertrauen. In Lauenförde soll nun der nächste Dreier folgen. »Wir müssen an das Spiel gegen Atteln anknüpfen und eine ähnliche Leistung bringen«, betont Trainer Sven Schmidt. Personell gebe es nach einer Grippewelle im Team noch einige Fragezeichen«, berichtet er. Unser Tipp: 1:2

VfR Borgentreich – SG Hiddesen/Heidenoldendorf. »Mindestens ein Zähler soll schon herausspringen. Leider stehen uns nicht alle Spieler zur Verfügung«, sagt VfR-Trainer Frank Kleine-Horst. Seine Mannschaft steht mit vier Siegen aus sechs Spielen auf einem starken sechsten Rang. Mit einem weiteren Dreier würde sie sich gerne in dieser Tabellenregion behaupten. Die Gäste werden es dem VfR allerdings alles andere als leicht machen. Der Aufsteiger Hiddesen/Heidenoldendorf entschied die letzten drei Spiele für sich. »Der Gegner ist uns relativ unbekannt. Wir nehmen Hiddesen allerdings sehr ernst«, so Frank Kleine-Horst. Anstoß in der Rolandkampfbahn ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Unser Tipp: 2:2

Spvg Brakel II – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen. In diesem Derby gilt es für beide Seiten, Punkte für den Ligaerhalt zu erkämpfen. »Jeder Punkt, den wir holen, ist ein Punkt für den Klassenerhalt«, unterstreicht Brakels Trainer Maik Schmitz. Während seine Mannschaft als Tabellenzwölfter mit sechs Zählern zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang steht, ist Peckelsheim (vier Zähler) auf einen solchen abgerutscht. Für Schmitz ist es das erste Aufeinandertreffen mit der Rebmann-Truppe. Er hat sich natürlich über deren Spielweise informiert, den Gegner aber noch nicht spielen gesehen. »Wir müssen in erster Linie auf uns gucken. Wir müssen einfach Stabilität bekommen«, berichtet er, dass er im Training daran arbeitet, die Stellungsfehler und individuellen Fehler abzustellen, um mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen. »Für Tore sind wir immer gut«, sagt er und gibt die Marschroute aus: »Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein Tor weniger kassieren als wir selber erzielen.« Aus einer stabilen Abwehr heraus möchten sich auch die Gäste Chancen erarbeiten und diese nutzen. »Wir wissen natürlich, dass Brakel in der Offensive gut besetzt ist. Wir müssen versuchen, diese zu bremsen«, betont Matthias Rebmann. Seine Mannschaft gehört zu jenen Teams, die Personalprobleme haben. Der Peckelsheimer Trainer klagt deshalb nicht. Auf Nachfrage nennt er Namen von Stammspielern, die Sonntag fehlen: »David Hillebrand, Felix Laudage, Jonas Riepe und Timo Koch.« Wieder dabei ist Dominik Varlemann, der gelb-rotgesperrt war. Wichtig sei es auch im Spiel seiner Mannschaft, Fehler abzustellen. Ziel sei es, einen Dreier zu holen (»wenn es möglich ist«, so O-Ton Rebmann), um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten. Anpfiff dieser Partie ist um 15.15 Uhr. Unser Tipp: 2:2

TSC Steinheim – BV Bad Lippspringe. »Der Landesliga-Absteiger kommt. Trotz der mal wieder angespannten Personalsituation freuen wir uns auf das Spiel«, sagt Norbert Dölitzsch. Der Tabellenvierte Bad Lippspringe sei alles andere als ein Aufbaugegner. »Wir wollen aber natürlich alles versuchen«, erklärt der TSC-Coach. Mit Brakel II (4:2) und Borgen­treich (4:1) haben die Gäste bereits zwei Teams aus dem Kreis Höxter geschlagen. »Wir müssen nicht unbedingt ein drittes sein«, sagt Dölitzsch schlagfertig. Tipp: 1:3