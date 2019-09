Von Jens Zirklewski

Damen-Oberliga

DJK Adler Brakel – TTC Schwalbe Bergneustadt 7:7. Nachdem sie am ersten Spieltag knapp verloren hatten, fuhren die Nethestädterinnen mit einer starken Leistung am zweiten Spieltag den ersten Punktgewinn der neuen Saison ein. Dabei waren Patricia Nitzsche mit drei und Claudia Schäfers mit zwei gewonnenen Einzeln maßgeblich am Erfolg beteiligt, da die beiden Brakelerinnen auch das gemeinsame Doppel für sich entscheiden konnten. Einen weiteren Siegpunkt steuerte Neuzugang Lea Litschke bei. Nina Seibt ging in den Einzeln leer aus.

»Wir sind glücklich darüber, den ersten Punkt gegen starke Gegner geholt zu haben«, resümierte die erfahrene Mannschaftsführerin Claudia Schäfers.

Damen-NRW-Liga

SV Bergheim – TTC Datteln 8:2. »Das war ein souveräner Sieg bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung«, fasste Bergheims Mannschaftsführerein Mona Hausmann zufrieden zusammen. Nachdem die Gastgeberinnen durch klare Doppelsiege von Thiele/Engelmann und Kaubisch/Hausmann gut gestartet waren, erhöhten Finja Kaubisch, Miriam Thiele, Lina-Marie Engelmann und Mona Hausmann in der Folgezeit schnell auf 6:0. Im Anschluss mussten Finja Kaubisch und Miriam Thiele ihre Spiele abgeben, doch das war es auch an Punkten für Datteln. Durch ihre zweiten Einzelsiege machten Lina-Marie Engelmann und Mona Hausmann den zweiten Saisonsieg perfekt.

Herren-Verbandsliga

SV Bergheim – SV Neubeckum 9:2. Nach den beiden Auftaktniederlagen gelang den Bergheimern in heimischer Halle mit diesem klaren, nie gefährdeten Erfolg der erhoffte Befreiungsschlag. Dabei waren zu Beginn Huebner/Geminger und Thorenmeier/Gehlhaar in ihren Doppeln erfolgreich, während Pucker/Langanke verloren. In den Einzeln ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und konnten mit Maik Huebner (2), Jonas Thorenmeier (2), Leon Geminger, Felix Langanke und Christian Gehlhaar, der für Jakob Nöltker spielte, die benötigten Punkte einfahren. »Wir waren gut in Form und haben von Anfang an keine Zweifel aufkommen lassen«, berichtete Jonas Thorenmeier.

Damen-Verbandsliga

TTV Grün-Weiß Daseburg – DJK Avenwedde 8:6 . »Das war ein unbequemer Gegner für uns. Trotzdem sind wir glücklich über unseren dritten Saisonsieg«, blickt Daseburgs Kapitänin Gaby Daly auf das Spiel gegen Avenwedde zurück. Dabei standen die Anzeichen lange auf Unentschieden. Bereits in den Doppeln trennte man sich nach einem Sieg von Dierkes/Carina Müller und einer Niederlage von Kraemer/Daly 1:1. Nachdem in den folgenden Einzeln Celine Dierkes (3), Anna-Lena Kraemer und Gaby Daly (2) gepunktet hatten, musste Carina Müller, die für Linda Müller spielte, beim Zwischenstand von 7:6 gegen die gegnerische Nummer zwei an den Tisch. »Obwohl sie bereits mit 0:2 in Rückstand lag, gewann sie noch 3:2. Damit rettete sie uns auch den zweiten Punkt. Sie hat sich super auf das Material ihrer Gegnerin einstellen können«, berichtet eine stolze Gaby Daly.

Herren-Landesliga

TTV Lippstadt II – 1. FC Bühne 3:9. Beim Tabellenschlusslicht dominierten die Bühner von Beginn an und gingen durch Doppelsiege von Möller/Demberg und Klare/Höxtermann bei einer Niederlage von Bormann/Kriwet mit 2:1 in Führung. »Wir haben im ganzen Spiel eine konzentrierte und gute Leistung abgerufen. Das war der Schlüssel zum klaren Erfolg«, resümierte Mannschaftsführer Markus Klare. Im Einzel punkteten Mario Möller (2), Florian Demberg (2), Jonas Bormann (2) und Markus Klare für die Alsterdörfler. »Jetzt wollen wir uns auf das Spiel in Bergkamen am kommenden Sonntag fokussieren«, blickt Markus Klare voraus.