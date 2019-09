Von Rene Wenzel

»Mit so einem Start hat bei uns keiner gerechnet«, sagt Trainer Jürgen Voss zum bisher starken Abschneiden seiner Mannschaft. Nach einer Bezirksliga-Saison ohne Sieg wollten die Warburger irgendwo weiter oben mitspielen. Dass jetzt Platz eins zum Greifen nah ist, überrascht die junge Elf.

Wichtig war es Voss, dass er wieder ausreichend Selbstvertrauen in das Team bekommt. Und das ist dem 52-Jährigen richtig gut gelungen. Voss zieht sich wie seine Spieler vor den Partien um – kurze Hose, Shirt und Fußballschuhe dürfen nicht fehlen. Der erfahrene Coach hinterlässt schon beim Aufwärmprogramm einen lebhaften Eindruck, motiviert seine Jungs immer wieder und sucht viele Gespräche. »Uns fehlt es natürlich mit so einer jungen Mannschaft noch an Erfahrung«, sagt Voss über seine Truppe.

Die Warburger zeigten nach der 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Vinsebeck am vergangenen Sonntag mit dem 3:0 beim FC Stahle eine gute Reaktion. Waren im ersten Durchgang noch ein paar Nachwirkungen zu spüren, so legten sie nach der Pause den Schalter um und holten am Ende durch eine sehr gute taktische und kämpferische Leistung den Dreier beim direkten Konkurrenten. »Da waren wir im Abschluss sehr effizient. In den anderen Spielen haben wir noch zu viel liegen gelassen«, so Voss, der seit neun Spielen auf eine starke Defensive setzen kann. Mit nur sechs Gegentreffern stellt der Absteiger klar die beste Abwehr, die bis dato nur in Rischenau mehr als eine Bude hinnehmen musste (2:2).

Sind das Argumente für einen direkten Wiederaufstieg? »Für die Bezirksliga benötigt man einen großen Kader – man muss Ausfälle adäquat ersetzen können. Zum jetzigen Stand käme eine Rückkehr zu früh. Die Jungs müssen sich erst einmal weiterentwickeln. Wir tun gut daran, die Bälle flach zu lassen«, macht Voss deutlich.

Der 52-Jährige blieb nach dem Abstieg an Bord und setzt den bereits in der vergangenen Saison begonnenen Neuanfang nun erfolgreich fort. Mit einem Blick in die Zukunft sagt er: »Perspektivisch gehört Warburg sicherlich in die Bezirksliga. Und das ist auch das Ziel. Aber nicht mit aller Macht. Wir bauen auf eigene Spieler und auf Spieler, die gerne bei uns spielen möchten.«

Jürgen Voss ist seit etwas mehr als eineinhalb Jahren in Warburg im Amt und kennt die Kreisliga noch nicht perfekt. Ihm wird deutlich, dass es in dieser Serie große Unterschiede zwischen den Top-Mannschaften und den Keller-Teams gibt. Sätze wie »In der A-Liga kann jeder jeden schlagen« gehören der Vergangenheit an. Es ist aber auch nicht so, dass sich eine Mannschaft schon deutlich absetzen konnte. In den direkten Spitzenduellen haben schon alle Teams Punkte liegen gelassen.

»Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich keinen Favoriten. Wenn die Hinrunde abgeschlossen ist, gibt es bestimmt mehr Aufschlüsse«, meint Voss, der mit seinem Team in den kommenden Wochen auf den SV Albaxen, TiG Brakel und die SG Altenbergen/Vörden trifft. Am 20. und 27. Oktober stehen dann die Topspiele gegen den SV Höxter und TuS Bad Driburg an. Und dann zeigt sich, ob der Warburger SV weiter so erfolgreich ganz vorne mitmischen kann.