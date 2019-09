Von Manuel Gockeln

Nörde/Ossendorf (WB). »Wir wollen nicht absteigen«, lautete vor dem Start das Saisonziel des Fußball-B-Ligisten SG Nörde/Ossendorf. Zu dem Zeitpunkt hätte niemand mit einer so guten Bilanz nach den ersten Spielen gerechnet. Fakt ist: Die Mannschaft von Trainer Otto Sinemus grüßt in der Südgruppe nach neun Partien mit 25:7-Toren und 24 Punkten vom Platz an der Sonne. Nur gegen den VfR Borgen­treich II musste sich das Team geschlagen geben. Und zwar mit 1:2 am zweiten Spieltag.

Nun hat der Übungsleiter aus Ossendorf, der seit diesem Sommer im Amt ist, das Saisonziel auf einen einstelligen Tabellenplatz angepasst. »Wir hatten eine gute und intensive Vorbereitung«, begründet er den guten Start seiner Mannschaft, die wegen der Erfolge nicht abhebt. Das Team glänzte in den bisherigen Spielen vor allem mit einer guten Defensivarbeit. So kassierte die SG Nörde/Ossendorf gerade einmal sieben Gegentore.

Dabei bezeichnet Otto Sinemus seinen Co-Trainer David Beckmann, der auch selbst im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, als einen wichtigen Baustein für diese Bilanz. »David hat verstanden, wie ich spielen möchte und koordiniert das Team, so dass wir einen guten Defensivverbund haben«, erklärt der ehemalige Trainer der Frauenmannschaft des FC Germete/Wormeln, dass ihm die Defensivarbeit am Herzen liege. Besondern Wert legt er darauf, dass seine Spieler Raumdeckung anstatt Manndeckung spielen.

David Beckmann, der in der vergangenen Saison den Posten des Cheftrainers innehatte, dient als verlängerter Arm des Trainers und kann so Anweisungen von Sinemus schnell umsetzen und an seine Mitspieler um Kapitän Frederik Laudage weitergeben.

Ein weiterer Baustein für den Erfolg sei der Kader, der ungefähr 20 Akteure umfasst, die alle auf ähnlichem Niveau spielen. »Wir müssen immer wieder rotieren und da ist es wichtig, über einen guten, breiten Kader zu verfügen«, sagt Otto Sinemus, der nach seiner Trainerstation im Frauenfußball vier Jahre pausiert hatte.

Bei den Spielen der SG Nörde/Ossendorf fällt Torwart Timotheus Laudage besonders durch seine hohen und weiten Abschläge auf, die nicht selten Torchancen einleiten. »Er war in seiner Jugend der beste Torwart im Kreis Höxter«, findet Sinemus und lobt stolz seinen Neuzugang, der im Jugendbereich auch für Warburg aktiv war und jetzt reaktiviert wurde.

Mit der SG Bühne/Körbecke, die von vielen Trainern als Meisterschaftsanwärter genannt wurde und sich an die Spitze herangepirscht hat, wartet am morgigen Freitag (18.30 Uhr) ein Härtetest auf die SG. Der eigentliche Favorit auf den Aufstieg wird es der Überraschungsmannschaft aus Nörde und Ossendorf schwer machen. Das weiß auch Otto Sinemus. »Das Spiel in Körbecke wird richtungsweisend für uns und wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie. Trotzdem müssen und werden wir uns nicht verstecken«, gibt er mit breiter Brust die Marschroute für das Spitzenduell aus.