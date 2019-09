Von Sylvia Rasche

Für Greta Funke war es eine Premiere. Ihre älteren Geschwister gehen zum Gymnasium Marianum. Erstmals durfte auch die Grundschülerin mitmischen und freute sich über ihren ersten Platz. Doch während rund um den Hüffertsportplatz die Athleten um den Sieg liefen, schwitzten hinter den Kulissen die Verantwortlichen des Warburger SV. Ein Computerproblem machte ihnen zu schaffen und verhinderte die Siegerehrung direkt nach den Läufen. »Alle Kinder bekommen ihre Urkunden. Wir bringen sie direkt in die Schulen«, versprach der Vorsitzende des Warburger SV, Helmut Motyl, und zog ansonsten eine durchweg positive Bilanz des 43.

43. Warburger Oktoberwochenlauf Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Oktoberwochenlaufes. »Wir wollen eine Veranstaltung für die ganze Familie bieten. Das ist uns erneut gelungen«, freute sich Motyl. Der Großteil der Starter waren Schüler der Warburger Schulen und hatten Eltern und Großeltern zum Anfeuern mitgebracht. Vor allem in den jungen Altersklassen mit großen Startfeldern herrschte tolle Stimmung.

So umarmten sich im Ziel die beiden Klassenkameradinnen Livia Reinecke und Maria Micus. Die beiden Elfjährigen, die gemeinsam die 6c des Marianums besuchen, haben ihren Lauf wie im Vorjahr als Erste und Zweite gewonnen. Dabei gab es zwangläufig eine neue Strecke. Da die Sportanlage in der Diemelaue umgebaut wird, zog der Warburger SV mit seinem Lauf auf den Hüffertsportplatz um. »Es bedeutet für uns mehr Aufwand. Aber das ist es wert, wenn man sieht, mit wie viel Spaß und Freude die Kinder hier bei der Sache sind«, betonte Helmut Motyl, dass der WSV den Lauf unbedingt ausrichten wollte.

Die Teamwertung der jungen Klassen beherrschte die Graf-Dodiko-Schule, die mit 140 Startern auch die größte Gruppe stellte. Bei den Mädchen der Altersklasse 6/7 sowie den Jungen 6/7 und 8/9 holten sie sich jeweils den Mannschaftssieg. Bei den Mädchen 8/9 hatte die Sankt-Nikolaus-Grundschule Peckelsheim die Nase vorn.

Je zwei Teamsiege bei den älteren Schülern fuhren das Hüffertgymnasium und das Gymnasium Marianum ein.

Zahlenmäßig schwächer als im Vorjahr, aber leistungsmäßig stark besetzt waren die Nachmittagsläufe über fünf und zehn Kilometer. Ein Kasseler Brüderpaar machte das Rennen über fünf Kilometer. Moritz Kleesiek (14), der erst vor einer Woche Hessenmeister über 5000 Meter seiner Altersklasse geworden war, gab das Tempo vom Start weg vor und bog auch als Erster auf die Stadionrunde ein. Seine 16:25 Minuten konnte niemand toppen. Zweiter wurde Bruder Leo Kleesiek, der erst neun Jahre jung ist, in 18:07 Minuten. Die Jungspunde hatten das Rennen voll im Griff – und auch bei den Frauen setzte sich eine junge Läuferin an die Spitze: Die Warburgerin Mia Kuhaupt sorgte für einen Heimsieg auf der Hüffert und holte sich wie im Vorjahr auch den Kreismeistertitel. »Diese Strecke ist aber viel schwerer. Hier kommt man gar nicht in den Laufrhythmus, weil es erst bergab geht und man zurück viel hochlaufen muss«, freut sich wohl nicht nur die Siegerin, wenn der Lauf im kommenden Jahr wieder in die Diemelaue zurückkehrt.

Kreismeisterin der Frauen über zehn Kilometer wurde die Amelunxenerin Helena Kleck. »Ich habe erst hier erfahren, dass es um den Kreismeistertitel geht«, sagte die 19-Jährige vor dem Start und ließ sich diese Chance dann nicht nehmen. Bei den Männern verteidigte Triathlet Garvin Krug, der für den Schwimmverein Warburg lief, seinen Kreismeistertitel in guten 35:17 Minuten. Zweiter der Gesamtwertung war mit dem Scherfeder Tim Rose übrigens ebenfalls ein Triathlet.