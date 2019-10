Von Jens Zirklewski

Kreis Höxter (WB). Mit 9:3 setzt sich der Aufsteiger 1. FC Bühne in der Herren-Tischtennis-Landesliga im Heimspiel gegen den TTC Werl durch. Der SV Menne muss derweil in Bardüttingdorf eine herbe 2:9-Niederlage einstecken.

Herren-Verbandsliga: TuS Bardüttingdorf – SV Menne 9:2. »Die Niederlage war in der Höhe verdient. Dem Bardüttingdorfer Spitzenpaarkreuz, das aus Ara Karakulak und dem Ex-Nationalspieler Sascha Köstner besteht, war nichts entgegenzusetzen«, resümierte Mennes Thomas Hoffmeister. Die Ehrenpunkte holten Hoffmeister/Sittig im Doppel und Christian Richau, der die frühere Zweitligaspielerin Anne Sewöster im Einzel in drei Sätzen schlug. »Samstag wollen wir in Neu­beckum in die Erfolgsspur zurückkehren«, sagte Hoffmeister.

Herren-Landesliga: 1. FC Bühne – TTC Werl 9:3. Gegen die nur zu fünft angereisten Gäste gingen die Alsterdörfler mit 2:1 aus den Doppeln. Während Möller/Demberg glatt gewannen, verloren Bormann/Klare knapp. Kriwet/Engemann siegten kampflos. In den folgenden Einzeln wurde der FC seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit Möller (2), Demberg (2) und Bormann (2). Dazu ging das Einzel von Markus Klare kampflos an die Bühner. »Wir blicken jetzt nach vorne und wollen im nächsten Spiel in Fröndenberg ebenfalls gewinnen, um positiv in das Spitzenspiel gegen Geseke zu gehen«, so ein zufriedener Markus Klare.