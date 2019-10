Von Günter Sarrazin und Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen ist auf einen hoch motivierten TSC Steinheim eingestellt. Das Derby, das auf dem Rasenplatz in Niesen ausgetragen wird, steht an diesem Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 im Blickpunkt. Die ebenfalls mit Spannung erwartete Partie zwischen dem SV Dringenberg und dem VfR Borgentreich fällt aus. »Der Platz ist gesperrt«, teilte SVD-Vorsitzender Christian Rohe am Freitagabend mit. Bereits um 13 Uhr beginnt die Partie des FC Blau-Weiß Weser beim Delbrücker SC II.