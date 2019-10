Von Wolfgang Tilly

Niesen (WB). In einem Kampfspiel auf tiefem Untergrund verschafft sich der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen in der Fußball-Bezirksliga mit einem glücklichen 2:0 gegen den Tabellenletzten TSC Steinheim ein Punktepolster auf den Ligakeller.

Auch ohne ihren Torjäger Pascal Knoke schaffte es die Mannschaft von Trainer Matthias Rebmann auf dem Sportplatz in Niesen, den erhofften Dreier zu landen. »Das wird ein Kampfspiel«, hatte der erfahrene Coach und Ex-Landesligafußballer aufgrund des tiefen Bodens vor dem Anpfiff gemutmaßt – und so kam es auch. Trotzdem hielt der Gast mit und übernahm über weite Strecken die spielerische Dominanz im Mittelfeld, blieb aber trotz zahlreicher Chancen ohne Treffer.

Kampfbetont, mit zahlreichen Fehlpässen und ohne spielerischen Glanz agierten beide Mannschaften von Anfang an. Den Ball technisch laufen zu lassen, wie auf dem eigenen Kunstrasen, war den Gästen nicht möglich. Coach Rytis Narusevicius, der seit dem Wochenende beim TSC im Amt ist, meinte daher auch: «Für eine türkische Mannschaft haben meine Spieler auf diesem Rasen gut gespielt« Er sah die Niederlage nach eigenen Worten nicht als Katastrophe an. »Es müssen aber die individuellen Fehler in der Abwehr abgestellt werden«, betonte er.

Beim 1:0 für Peckelsheim/Eissen/Löwen sah die TSC-Abwehr auf der rechten Seite nicht gut aus. Julius Gockeln bedankte sich mit einem knallharten und unhaltbaren Schuss (24.). Angetrieben vom lauten Narusevicius an der Seitenlinie übernahm nun der Gast immer mehr das Mittelfeld und kam dabei zu eigenen Einschussmöglichkeiten. Besonders Muhammed Bozkurt prüfte dabei den Peckelsheimer Torwart Simon Störmer. Dieser hatte einen Sahnetag und vereitelte die eine oder andere Eins-zu-Eins-Situation.

Mit dem 1:0-Vorsprung ging der Gastgeber etwas glücklich in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff des Paderborner Unparteiischen Fedor Stasuk, der insgesamt sieben gelbe Karten und einmal die gelb-rote Karte an den Steinheimer Samet Uslu (88.) verteilte, wollte Peckelsheim auf dem Platz besser präsent sein. »Wir haben uns aber viel zu weit nach hinten zurückfallen lassen«, sagte Matthias Rebmann. Steinheim nutzte diesen Vorteil im Mittelfeld, war aber in der Chancenverwertung weiter ebenso wenig effektiv wie in der ersten Halbzeit.

Dem entscheidenden Schlag mit dem 2:0 von Jonas Riepe (85.) ging wieder eine Unkonzentriertheit der Steinheimer voraus. Rytis Narusevitius kommentierte das dann wie folgt: »Kleine Fehler werden sofort bestraft.« Für ihn hat seine Mannschaft aber ein Potenzial, sich noch aus der schwierigen Tabellensituation befreien zu können. Auf seinen Spielmacher und Mannschaftsführer Tuncay Aydin wird er jedoch wahrscheinlich in der nächsten Zeit verzichten müssen. Er verletzte sich und ging mit Verdacht auf einen Muskelfaserrisses im Oberschenkel vom Platz.

FC PEL: Störmer – Vogt, Gievers (82. Wendehals), Krain (88. Sinemus), Riepe, Stolte, Melcher, Varlemann (46. Schön), Gockeln, Michels (51. Härtlein), Koch

TSC Steinheim: Assmann – B. Bozkurt, Uslu, Öztürk, M. Bozkurt, Erünsal, Plat, Kücüker, Akbulut (64. Uenal), Aydin (79. Uslu), Rose (61. Akyazi)

Tore: 1:0 Gockeln (24.) 2:0 Riepe (85.)

Gelb-Rot: Samet Uslu (88.)