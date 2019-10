Von Jonas Gröne

Frauen-Landesliga;: SV Dringenberg – TV Löhne 3:0 (25:21 25:20 25:17) Mit einer überzeugenden Leistung sichern sich die Burgdamen im dritten Spiel den zweiten Sieg. Nach längerer Pause konnte Trainer Benedikt Speer auf die Rückkehrer Kristina Rohde und Verena Brödling setzen. Mit den Umstellungen wurde auch eine neue Flexibilität im Dringenberger Spiel freigesetzt. Während Brödling als Libero durch eine souveräne Annahme die Bälle weiterleitete, bediente Viktoria Beller das Angriffszentrum. In den entscheidenden Phasen erspielten sich die Burgdamen dann einen Punktevorsprung, den sie bis zum Ende des Satzes nicht mehr hergaben. Souverän siegten die Dringenbergerinnen am Ende mit 3:0. In der nächsten Partie muss der SVD in Detmold gegen Tabellenführer SV Minden ran.

Herren-Bezirksliga: Warburger SV -TuS Willebadessen 0:3 (20:25 21:25 19:25) Ihre gute Form bestätigten die Willebadessener Volleyballer auch im Derby gegen den Warburger SV. Willebadessens Trainer David Dick konnte personell aus dem Vollen schöpfen. Beim Warburger SV half Stephan Riesen als Libero aus. Gewohnt spannend legten beide Teams mit umkämpften Ballwechseln los. Nach dem offenen Schlagabtausch lagen die Gäste mit 9:6 in Führung. Bereits im ersten Satz hatte sich Willebadessen auf das Angriffsspiel der Warburger gut eingestellt. Mittelblocker Sergej Tissen und Thomas Richert überzeugten mit einer guten Leistung. Eine höhere Eigenfehlerquote der Warburger besiegelte den 25:20-Endstand am Ende des ersten Satzes. Im zweiten Satz liefen die Warburger lange einem Rückstand hinterher und lagen zwischenzeitlich mit 10:17 hinten. Obwohl der WSV dann nochmal auf vier Punkte verkürzte, ging der zweite Satz mit 21:25 verloren. Im dritten Satz profitierten die Gäste von den Fehlaufschlägen der Warburger. »Wir haben gut gekämpft. Die jüngeren Spieler sind naturbedingt noch nicht so eingespielt. Mit unserem Spiel bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht«, sah Warburgs Thomas Riesen eine spielerisch bessere Leistung. Willebadessens Viktor Rempel freute sich über den klaren 3:0-Erfolg: »Den dritten Satz konnten wir noch drehen. Wir haben stark gespielt.« In Willebadessen empfängt der TuS mit dem TSV Leopoldstal am Samstag, 2. November, um 15 Uhr den nächsten Gegner. Eine Woche später gastiert Warburg in Kachtenhausen.

Frauen-Bezirksliga: SC GW Paderborn II – SV Höxter 3:0 (25:14 25:21 25:22) Nach der zweiten Niederlage in Folge erlebten die Kreisstädterinnen einen Fehlstart. Da alle etatmäßigen Zuspielerinnen fehlten, übernahm Jana Massolle die zu besetzende Position: »Im ersten Satz war die Unsicherheit noch groß. Dem schnellen Spiel des Gegners konnten wir nicht viel entgegen setzen«, resümiert Höxters Trainer Jens Ziller. Besser lief für den Gast der zweite Satz, obwohl am Ende kein Satzgewinn verzeichnet werden konnte: »Wir sind in Fahrt gekommen und konnten stellenweise richtig gut dagegen halten. Mit der Leistung bin ich zufrieden«, meinte Ziller. Knapp mit 21:25 und 22:25 gaben die Höxteraner Volleyballerinnen die anderen Sätze aus der Hand: »Uns ging dann der Saft aus. Nach den Herbstferien wollen wir angreifen und die erste Punkte einfahren«, gibt sich Ziller angriffsfreudig.