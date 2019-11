Die Höxteraner Maik Engwer (am Ball) und Julian Koch sichern im Abschlussdoppel den Sieg in Wiedenbrück. Foto: Sylvia Rasche

Von Alexander Büsching

Kreis Höxter (WB). Der TTV Höxter gleicht sein Punktekonto aus. Mit dem 9:7 im packenden Match beim SC Wiedenbrück erkämpft der Herren-Tischtennis-Bezirksligist den dritten Saisonsieg und ist mit nun 6:6-Zählern bestes heimisches Team in der Staffel 2. Sieg Nummer drei verbuchte auch Bergheims Zweite (6:8-Punkte), die in Paderborn 9:2 dominierte. In der Bezirksklasse Staffel 3 fand der SV Menne II im Kellerduell beim TSV Schloß Neuhaus II nicht zu seiner Form. Mit 6:9 kassierte die Mannschaft im siebten Spiel die fünfte Saisonniederlage

Bezirksliga

TTC Paderborn II – SV Bergheim II 2:9. Beim Tabellennachbarn agierte Bergheims Reserve dominant und nahm souverän die Punkte mit. Nur ein Doppel gaben die Gäste ab. Rayczik/Büsching und Böcker/Thomalla gewannen beide mit 3:1-Sätzen. Im Einzel war nur Falk Wiesner unterlegen. Er verlor in einem knappen Spiel. Christian Gehlhaar, Marc Böcker sowie Sebastian Thomalla siegten je einmal, Nils Rayczik und Alex­ander Büsching zweimal. »Es war eine starke kämpferische Leistung von allen. Alex und Basti haben beide noch gewonnen, nachdem sie 1:2 hinten gelegen hatten«, stellte Nils Rayczik heraus. Mit einem Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück soll an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) das Punktekonto ausgeglichen werden.

TSV Schloß Neuhaus – TuS Bad Driburg 9:5. Lange hielten die Driburger das Spiel offen. Mit zwei Fünfsatz-Siegen von Kösling/Bandel und Klüppel/Baumfelder sowie Einzelerfolgen von Kevin Kösling und Alois Holtgrewe stand es nach acht Spielen 4:4. Dann gerieten die Driburger mit 4:8 in Rückstand. Stefan Klüppel konnte zwar noch zum 5:8 punkten, zu mehr reichte es aber nicht. »Man hat sofort gemerkt, dass Jürgen Bandel wieder da war«, sagte Kevin Kösling. Er ergänzte: »Trotz der verdienten Niederlage konnten wir einer etablierten Bezirksliga-Mannschaft Paroli bieten.«

SC Wiedenbrück – TTV Höxter 7:9. »Was für ein tolles Spiel«, blickte Höxters Spitzenspieler Maik Engwer erfreut auf die spannende Partie zurück. Dabei verlief der Start aus Sicht der Kreisstädter nicht nach Wunsch, denn nur Engwer/Koch punkteten im Doppel. In den Einzeln liefen die Gäste den Wiedenbrückern dann weg und gingen mit 8:5 in Führung. Wiedenbrück verkürzte auf 7:8, aber im Abschlussdoppel bewiesen Maik Engwer und Julian Koch Nervenstärke und siegten im fünften Satz mit 14:12. Und das nach fünf Matchbällen. Die Punkte holten Lukas Richling, Maik Engwer, Julian Koch (2), Stephan Leineweber, Leon Geers und Felix Schäfer. »Felix zeigte sein Potential, als er sein Spiel nach einem 0:2-Rückstand noch gedreht hat. Und Julian bleibt weiter ungeschlagen«, hob Engwer hervor.

Bezirksklasse

SV Bergheim III – TTC Bad Lippspringe 8:8. In der Turnhalle in Bergheim trotzten die Gastgeber dem Tabellenzweiten einen Punkt ab. Dabei gingen die Hausherren in den Doppeln mit 3:0-Erfolgen von Nolte/Tim Ahls und Wiesner/Filter bei einer 2:3-Niederlage von Burchanow/Felix Ahls mit 2:1 in Führung. Danach war das Spiel ein offener Schlagabtausch mit Siegen von Matthias Nolte, Felix Ahls, Tim Ahls, Falk Wiesner und Thomas Filter (2). Zum Abschlussdoppel lagen die Bergheimer mit 8:7 vorn. Hier zogen Matthias Nolte/Tim Ahls nach fünf Sätzen den Kürzeren gegen Wagner/Tomelitsch, die auch Burchanow/Felix Ahls mit 3:2 bezwungen hatten. »Eine geschlossene Mannschaftsleistung und zwei Siege von Thomas Filter ergaben ein gerechtes Unentschieden«, fasste Matthias Nolte zusammen.

TSV Schloß Neuhaus II – SV Menne II 9:6. Im Kellerduell konnte Menne nicht punkten. Dabei starteten die Gäste in einem knappen Spiel mit einer 2:1-Führung. Pascal Kriwet/Malte Mutter (3:1) und Hermann-Josef Kriwet/Uwe Rademacher (3:2 mit 15:13 im fünften Satz) gewannen im Doppel, während Daniel Schäfers/Josef Seewald 1:3 unterlagen. Bis zum 5:5 hielten die Gäste das Spiel offen, dann aber holte Schloß Neuhaus II mit drei Siegen in Folge einen 8:5-Vorsprung heraus. Zwar verkürzte Uwe Rademacher noch auf 6:8, Josef Seewald aber musste sich im fünften Satz zum 9:6 geschlagen geben. Die Punkte für Menne hatten Daniel Schäfers, Josef Seewald und Uwe Rademacher (2) gemacht.

»Das war eine schwache Vorstellung von uns. Nur Uwe Rademacher spielte in Normalform«, sagte Hermann-Josef Kriwet. Nach dem für sein Team freien kommenden Wochenende soll es besser laufen. »Dann wollen wir das Derby in Bergheim positiver gestalten«, lenkte er den Blick auf die Partie am 20. November.