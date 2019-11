Von Heinz Wilfert

Jungen

WK I (Jahrgänge 2001 bis 2004) : In dieser Klasse gab es mit sieben Teams die beste Beteiligung. In einem dramatischen und spannenden Finale mit langen Ballwechseln und harten Schmetterbällen standen sich das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg und der Titelverteidiger Marianum 1 gegenüber. Den ersten Satz gewann das Xaver deutlich mit 15:5. Das Marianum steigerte sich im zweiten Satz. Nachdem Xaver in einer Begegnung auf hohem Niveau drei Matchbälle nicht verwandeln konnte, ging das Herzschlagfinale mit 19:17 an die Warburger und in den Entscheidungssatz. Den dominierten die Bad Driburger mit 15:9 und feierten den Titel. »Wir waren vom Sieg selbst überrascht«, meinte Felix Beine. Platz drei belegte das Gymnasium Beverungen, Vierter wurde die zweite Mannschaft des Marianum.

WK II (2003 bis 2006): Fünf Mannschaften waren in dieser Klasse angetreten, die den Titel in einer Fünfergruppe ausspielten. Die ersten beiden qualifizierten sich für das Finale - beide kamen vom Marianum. Die hatten ihre Spiele gewonnen und sich in der direkten Begegnung 1:1 getrennt. Im Finale behielt das Marianum 2 knapp mit 25:21, 27:25 die Oberhand. Platz drei belegte das Gymnasium Brede (Brakel).

WK III (2005 bis 2008): Zwei Mannschaften hatten gemeldet, den Titel gewann nach Hin- und Rückspiel das Gymnasium Marianum gegen das KWG Höxter.

WK IV gemischt (2007 bis 2010) : Der Sieg des Marianum war von vorneherein eingetütet. Vier Mannschaften waren in der Klasse der Jüngsten gemeldet, alle vom Warburger Gymnasium. Die Teams konnten in gemischten Teams aus Jungen und Mädchen antreten. Ohne einen Satzverlust siegte das Marianum 2.

Mädchen

WK I (2001 bis 2004) : »Wir haben an uns geglaubt und vor allem als eingespieltes Team überzeugt«, erklärte Thea Kappenberg die Kreismeisterschaft gegen den Vorjahressieger vom Gymnasium Steinheim. Einige der Bad Driburger Mädchen spielen beim SV Dringenberg in der 2. Mannschaft. Bestens eingestellt waren die Spielerinnen von ihren Betreuern Laura Günther und Benedikt Speer, beide ebenfalls vom SV Dringenberg. Das machte den Unterschied im Finale aus, nachdem Steinheim und das St. Xaver zuvor die beiden Gruppen dominiert hatten. Das sehenswerte Endspiel mit guten Ballwechseln gewann das St. Xaver mit 15:13, 15:11. Auf den Plätzen drei und vier landeten nach dem kleinen Finale das KWG Höxter 1 vor KWG Höxter 2.

WK II (2003 bis 2006) Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden die Mädchen des Gymnasiums St. Kaspar Neuenheerse. Die Titelverteidigerinnen traten fast in der gleichen Besetzung wie im Vorjahr an. Vorteil der Mannschaft: Viele spielen beim SV Dringenberg im Verein. In ihrer Vierergruppe gaben sie keinen Satz ab. Platz zwei belegte das Gymnasium Marianum, dritter wurde das Gymnasium Steinheim.

WK III (2005 bis 2008) : In dieser Wettkampfklasse waren zwei Mannschaften angetreten. Gespielt wurde ein Hin- und Rückspiel. Jede Mannschaft gewann ein Spiel. Das Gymnasium St. Kaspar holte den Titel wegen der besseren Punktbilanz gegen das Gymnasium St. Xaver.