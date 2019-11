Dominik Varlemann (links) gibt Gas und zieht an den Gegenspielern vorbei. An diesem Sonntag möchte der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen auf eigenem Platz einen Sieg einfahren und die Abstiegsränge hinter sich lassen. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche und Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen möchte nicht auf den Abstiegsplätzen der Bezirksliga überwintern, sondern diese am liebsten schon am Sonntag mit einem Sieg gegen Borchen verlassen. Im Derby zwischen Brakel II und dem FC BW Weser geht es ebenfalls um wichtige Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Spvg Brakel II – FC Blau-Weiß Weser Die Gäste aus Beverungen und Lauenförde haben nach dem guten Saisonstart zuletzt abgebaut. Das Team von Marcus Menzel ist in der Tabelle auf Rang zwölf abgerutscht und hat nur noch drei Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone. »Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Brakel rechnet sich sicherlich gegen uns etwas aus. Es wird eine enge Kiste«, so der Coach. Für sein Team sei es wichtig, »dass wir wieder anfangen zu punkten. Jetzt geht es gegen direkte Konkurrenten.« Bei einem Sieg könnte BW Weser bis auf Rang sieben in der Tabelle klettern. Der Coach hofft, dass Torjäger Stefan Lübke wieder fit ist. Für die Gastgeber geht es darum, den Anschluss an das rettende Ufer zu halten. Sieben Punkte Rückstand hat das Team von Maik Schmitz auf den angestrebten 14. Tabellenrang. Den bisher letzten Sieg feierte der Aufsteiger am 20. Oktober und damit vor vier Wochen! Unser Tipp: 2:2

SG Hiddessen/Heidenoldendorf - SV Dringenberg Dringenbergs Trainer Sven Schmidt legt sich fest: »Nach der bitteren Niederlage gegen Barntrup wollen wir in Hiddessen wieder einen Dreier landen.« Damit will der SVD an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen anknüpfen. Aufsteiger Hiddessen, mit dessen Trainer Markus Rüschenpöhler Schmidt gemeinsam den B-Lizenz-Lehrgang absolviert hat, ist zuletzt in der Tabelle nach nur einem Punkt aus drei Spielen abgerutscht. In der Wintervorbereitung der Vorsaison trennten sich beide Teams 2:2. In einem Meisterschaftsspiel treffen beide Vereine erstmals aufeinander – diese Premiere möchte der SVD positiv gestalten. Personell wird sich vieles kurzfristig entscheiden. »Ich muss abwarten, wer fit ist«, spricht Sven Schmidt von mehreren Fragezeichen. Unser Tipp 0:1

FC Peckelsheim/Eissen/Löwen - SC Borchen Achtmal sind diese beiden Teams seit 2016 aufeinandergetroffen. Nur zweimal ging der FC PEL als Sieger vom Platz. Zeit für den dritten Dreier? »Wir tun uns gegen Borchen immer schwer, das wissen wir. Aber wir stehen in der Pflicht und wollen gewinnen«, unterstreicht FC-Trainer Matthias Rebmann. Statistiken seien dazu da, sie zu widerlegen, so der Coach. Die Abstiegsplätze sollen so schnell wie möglich verlassen werden. »Wir müssen unsere eigene Bude hinten dicht bekommen. Zuletzt haben wir zu viele leichte Gegentreffer kassiert«, setzt er den Hebel in der Defensive an. Über den Teamgeist und den stärkeren Willen sollen die Punkte in Peckelsheim bleiben. Unser Tipp: 2:1

VfR Borgentreich - SV Atteln »Aus den nächsten drei Spielen müssten wir fünf, besser sechs Punkte holen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten«, blickt Borgenterichs Trainer Frank Kleine-Horst voraus. Allerdings haben es die Aufgaben in sich. An diesem Sonntag erwartet der personell arg gebeutelte VfR den Tabellenvierten aus Atteln in der Rolandkampfbahn. Im bisherigen Saisonverlauf waren die Borgentreicher gerade gegen die Topteams schon mal für eine Überraschung gut. »Darauf können wir uns aber nicht verlassen«, betont Kleine-Horst, der sein Team vermutlich etwas defensiver als zuletzt agieren lassen wird. »Das heißt aber nicht, dass wir uns nur hintenreinstellen. Wir wollen auch nach vorne Akzente setzen«, so der Coach.

Unser Tipp: 1:1

TSC Steinheim – Delbrücker SC II Die Gastgeber haben beim 2:1-Erfolg über TuRa Elsen endlich den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Team von Rytis Narusevicius brauchte dafür ganze 15 Anläufe. Nun soll es gegen die Reserve aus Delbrück weiter positiv laufen. Ein Heimsieg wäre für Steinheim enorm wichtig, um den Anschluss an das rettende Ufer zu bewahren. »Verlieren ist absolut verboten. Wir wollen mindestens einen Punkt zu Hause behalten. Dafür müssen wir unseren Plan durchsetzen. Ein verbessertes Abwehrverhalten soll zu weniger Gegentoren führen. Wir müssen mehr Ordnung auf dem Platz zeigen. Delbrück kann ich schlecht einschätzen«, analysiert TSC-Coach Narusevicius. Die Gäste aus Delbrück stehen auf dem fünften Rang und gehen gegen das Schlusslicht als Favorit in die Begegnung. Unser Tipp: 1:3