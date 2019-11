Christian Richau will mit dem SV Menne im Verbandsliga-Derby in Bergheim zwei Punkte einfahren. Foto: Sylvia Rasche

Von Jens Zirklewski

Bergheim (WB). Vorhang auf zum ersten Derby der Saison in der Tischtennis-Verbandsliga: Nachdem der SV Bergheim im Februar diesen Jahres den SV Menne mit 9:7 in die Knie zwang, sinnen die Männer aus der Warburger Börde auf Revanche. An diesem Samstag ab 18.30 Uhr haben sie im Spiel der beiden klassenhöchsten Herren-Kreismannschaften Gelegenheit dazu.

»Derbys sind immer etwas besonderes«, meint Christian Richau, der vor seinem dritten Verbandsliga-Duell gegen den SVB steht. »Wir sind, wenn man der Tabelle glaubt, Favorit. Trotzdem werden wir Bergheim nicht unterschätzen und ihnen den nötigen Respekt erweisen. Sie haben eine gute Truppe und brauchen jeden Punkt gegen den Abstieg«, sagt der Ottberger im Dress des SV Menne.

Der SV Menne wird im oberen Paarkreuz, wie gewöhnlich, mit Neuzugang Thomas Hoffmeister und Boris Sittig antreten. Im mittleren Paarkreuz wird Michael Koch an die Platte gehen, der Einsatz von Jens Zirklewski ist verletzungsbedingt fraglich. Wer neben Christian Richau, der zu den stärksten Spielern des unteren Paarkreuzes in der Verbandsliga gehört, auflaufen wird, ist indes noch unklar. »Jens Wiegand wird aus beruflichen Gründen fehlen«, so Richau weiter.

Besser sieht die Personalsituation beim SV Bergheim aus. »Ich denke, dass Menne aufgrund der besseren Einzelspieler die Favoritenrolle innehat. In einem Derby, vor allem in heimischer Halle, trauen wir uns jedoch zu, an einem guten Tag auch Menne zu schlagen«, schildert Mannschaftsführer Jakob Nöltker die Ausgangssituation.

Der SVB wird, wie Nöltker weiter berichtet, nahezu vollzählig antreten. Neben dem Stammpersonal, das aus Maik Huebner, Jonas Thorenmeier, Leon Geminger, Jakob Nöltker und Marco Pucker besteht, wird Alexander Büsching die vakante sechste Position einnehmen. »Mit ihm sollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden«, sagt der Bergheimer Kapitän.

»Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt«, sind sich Nöltker und Richau einig. Das Spiel beginnt an diesem Samstag um 18.30 Uhr in der Steinheimer Grundschulturnhalle statt. »Zuschauer, die sich das Derby anschauen möchten, sind natürlich herzlich Willkommen«, erläutert Nöltker.