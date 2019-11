Von Günter Sarrazin

Kreis Höxter (WB). »Wir sind wieder voll besetzt. In Brakel und in Warburg starten jeweils 16 Mannschaften«, freuen sich Sven Schmidt und Burkhard Sarrazin. Die Vorsitzenden des SV Bökendorf und des SV Menne blicken gespannt auf den 31. Volksbanken-Wintercup 2020. Als höchst spielende heimische Teams sind der Landesligist FC Nieheim sowie die Bezirksligisten VfR Borgentreich und SV Dringenberg dabei.

Das größte Seniorenfußball-Hallenturnier in NRW startet am 4. und 5. Januar mit fünf Vorrundenturnieren. Die weiteren drei Vorrundenorte sind am 11. und 12. Januar Balve im Bereich Südwestfalen, Brakel und Warburg.

»Wir haben gut gemischte Gruppen mit A-, B- und C-Ligisten«, berichtet Burkhard Sarrazin von der Auslosung am Donnerstagabend in der Volksbank Sauerland in Hüsten. Der 62-jährige Menner, der als Vertreter seines Heimatvereins SV Menne und der Vereinigten Volksbank ins zehnte Jahr beim Wintercup geht, nahm ebenso wie Sven Schmidt mit den Germetern Wolfgang Eikenberg und Marco Clases in Hüsten teil.

In der Warburger Samstagsgruppe sind die beiden A-Ligisten FC Germete/Wormeln und SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen am 11. Januar in der Favoritenrolle. Am Sonntag, 12. Januar, wollen sich mit dem Warburger SV und dem SuS Gehrden/Altenheerse ebenfalls zwei A-Ligisten durchsetzen. »Mit Bühne/Körbecke, Willebadessen, Großeneder/Engar und Borgentreich II werden hier gleich vier der Topteams der B-Liga Süd ums Weiterkommen kämpfen«, berichtet Sarrazin, dass sich die ersten drei Teams jeder Gruppe für den Regionalcup qualifizieren. Das heißt: Es gibt insgesamt zwölf Zwischenrundentickets für die heimischen Kreisligisten.

Im Regionalcup steigen der Landesligist FC Nieheim, die beiden Bezirksligisten VfR Borgen­treich und SV Dringenberg sowie der hessische Kreisoberligist SG Wettsingen/Breuna/Oberlistingen als hiesige Vertreter in das Turnier ein. »Dass die Teams ab der Bezirksliga aufwärts in der Zwischenrunde beginnen, ist zum zweiten Mal der Fall. Es ist im vergangenen Winter bei den Vereinen gut angekommen«, so Sarrazin. Für den Terminkalender fügt er hinzu: »Der Warburger Regionalcup steigt am Sonntag, 19. Januar.« Dabei qualifizieren sich die ersten vier Mannschaften für die Endrunde, den Supercup am Sonntag, 2. Februar, in Sundern.

Zwei Änderungen gibt es bei den heimischen Ausrichtern. War in der Vergangenheit der FC Aa Nethetal der Gastgeber der Brakeler Vorrundengruppen, so ist es nun der SV Bökendorf. Beim Regionalcup in Warburg fungiert erstmals der FC Germete/Wormeln als Ausrichter. »Seit 1998 war die ETSG Germete dabei, jetzt haben wir es intern neu geregelt«, sagte der Ehrenvorsitzende der ETSG, Wolfgang Eikenberg, in Hüsten. Als Vertreter des FC Germete/Wormeln nahm erstmals dessen zweiter Vorsitzender Marco Clases an der Auslosung teil.

Insgesamt starten beim 31. Volksbanken-Wintercup wieder 144 Mannschaften. »Es gibt 16 Vorrundengruppen, die alle Sponsorennamen tragen«, merkt Burkhard Sarrazin an, dass das Turnier viele Förderer und Unterstützer hat. »Es werden 16.000 Euro als Preisgelder ausgegeben. Hinzu kommen Gutscheine zur Besichtigung der Krombacher Brauerei in Höhe von etwa 8000 Euro«, berichtete Turnierkoordinator Ralf Detzner während der Auslosung.

Ein Blick zurück: Zu Beginn dieses Jahres war der spätere Bezirksliga-Aufsteiger Spvg Brakel II die erfolgreichste Mannschaft aus dem Sportkreis Höxter. Die Özdemir-Elf landete beim 30. Volksbanken-Wintercup unter den besten Acht der 144 Teams. In der Endrunde verpassten die Rot-Schwarzen im Neunmeterschießen das Halbfinale. Wer kann eine ähnlich gute Rolle spielen?