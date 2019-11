Vorstandsmitglieder, das neue Ehrenmitglied Manfred Göbel und die Pokalgewinner präsentieren sich am Vereinsheim des Tennisclubs Dössel. Unser Foto zeigt (von links): Ellen Backhaus, Johanna Mohr, Amelie Riepe, Jürgen Wilhelms, Kathrin Walther, Manfred Göbel, Markus Sommer, Stefan Rehrmann, David Sommer, Christian Reineke und den verabschiedeten ersten Kassierer Elmar Dohmann. Foto: Günter Sarrazin

Manfred Göbel gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. »Er hat beim Bau der Tennisplätze sowie bei der Errichtung des Tennisheims tatkräftig mit angepackt. 1989 wurde er der erste Sportwart unseres Vereins. Er hat das Jugendtraining ins Leben gerufen und damit die Basis für eine gute Jugendarbeit geschaffen«, berichtete Sommer. Zehn Jahre (2003 bis 2013) lenkte Göbel als Vorsitzender die Vereinsgeschicke. Mit seiner Frau Hannelore kümmer er sich seitdem um die Vermietung des Clubhauses, fügte Sommer in seiner Laudatio hinzu.

Bei den turnusgemäßen Wahlen trat der bisherige zweite Kassierer David Sommer die Nachfolge von Elmar Dohmann an, der nach zehn Jahren als Leiter der Finanzen nicht mehr kandidierte. Im erweiterten Vorstand gibt es mit Johanna Mohr (zweite Kassiererin), Luis Blömeke (Vertreter der Jugend) und Lukas Emmerich (Vertreter der Herren-Mannschaft) drei neue Gesichter. Als zweite Jugendwartin kehrte Amelie Riepe nach einer Pause ins Vorstandsteam zurück.

Mit dem neu geschaffenen Amt des Jugendvertreters machte der gut aufgestellte Verein einen weiteren Schritt in die Zukunft. »Für nächstes Jahr ist geplant, eine Jugendversammlung einzuführen«, berichtete Sommer, dass der Nachwuchs an die Vorstandsarbeit herangeführt werden soll. Die Jugendversammlung wurde als Vereinsorgan in die neue Satzung aufgenommen, die von den Mitgliedern abgesegnet wurde.

Keine Überraschung gab es bei den Vereinsmeisterschaften. Stefanie Ridder siegte bei den Damen vor Kathrin Walther. Im Doppel holten Markus Sommer und Luis Blömeke die meisten Punkte. Im Herren-Einzel behielt Markus Sommer erneut im Endspiel gegen Elmar Dohmann die Oberhand. Damit errang der Rekordmeister des TC 85 den 23. Titel. Stark.