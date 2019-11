Jörg Redeker hat seine Zeit als Lizenzfahrer beendet und will sich in Zukunft auf den Trainerjob konzentrieren. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Ganz geht er aber nicht. Sein Sohn Max Wetzel fährt 2020 sein viertes Jahr als Lizenzfahrer und Jörg Redeker wird ihn in der kommenden Rennsaison intensiv trainieren. Außerdem wird er als Trainer für die Dalhauserin Evelyn Behre (24), die ihre erste Lizenzsaison angeht, und den Wettesinger Sascha Gerken tätig werden.

»Im Ü40-Bereich gehörte ich in den vergangenen drei Jahren zu den schnellsten deutschen Mountainbikern«, sagt der 48-Jährige. Bei den Deutschen Meisterschaften im Crosscountry hatte er 2018 und 2017 jeweils den achten Rang erzielt. Dieses Jahr lief das Rennen in Wombach nicht gut, ein defektes Rad und schließlich die falschen Reifen auf dem Ersatzrad kosteten ihn Zeit. Der 13. Platz war nicht zufriedenstellend.

»Im Rennen zuvor, beim Hessencup in Gedern, hatte ich den deutschen Meister Hemmerling überholt und distanziert, daher hatte ich mir so viel vom Saisonhöhepunkt in Wombach erhofft«, resümierte Jörg Redeker. Platz sechs beim Drei-Nationen-Cup in Saalhausen tröstete ihn ein wenig. Doch die Entscheidung steht fest, drei Jahre Leistungssport in der Seniorenklasse sind genug.

»Vom Verein und den Sponsoren wurde ich immer gut unterstützt, wenn dringend Hilfe nötig war, dann stand auch Jens Brenke von Brenke 2-Räder in Daseburg bereit und schaffte es stets, das Rad rechtzeitig startklar zu bekommen«, lobt Redeker sein Umfeld ohne das nichts läuft.

Jörg Redeker, gebürtiger Daseburger, spielte viele Jahre aktiv Tischtennis, dies hat in der Familie seines Vater Ernst Tradition. Den Ausflug auf das Fußballfeld hakte der Berufskraftfahrer schnell als Erfahrung ohne Erfolgsaussicht ab. Dann kam er durch seinen Bruder Andreas zum Motocross. Etwa zehn Jahre fuhr er sehr erfolgreich, wie die vielen Pokale in seiner Fahrradwerkstatt belegen, mit dem Motorrad seine Runden. Anschließend stieg er auf das Mountainbike um, dabei konnte er Sohn Max zum Training in den Bikepark mitnehmen. Nach vier Jahren in der Hobbyklasse, in denen er zwischen zehn bis zwanzig Rennen pro Jahr absolvierte, wechselte er gemeinsam mit Sohn Max Wetzel 2017 in den Lizenzsport. Beide fanden in den Bad Bikers Wernigerode ein starkes Team. Als Hobbyfahrer hatte er die Senioren-Fun-Klasse beherrscht, der Wechsel war für ihn damals die gewünschte neue Herausforderung.

Radeln wird der Familienvater weiterhin und ein großes Ziel hat er auch noch. »Ich möchte 2020 einen Marathon laufen, als Ausdauersportler sollte man das einmal im Leben gemacht haben.«