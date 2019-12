Kreis Höxter (jog). Nach einem Pflichtsieg beim VBC Paderborn III führt der TuS Willebadessen weiterhin die Tabelle der Herren-Volleyball-Bezirksliga an. Der Warburger SV trumpft mit einem klaren 3:0-Erfolg auf. Derweil der Damen-Landesligist SV Dringenberg den dritten Saisonsieg feierte, erwischte der SV Höxter einen unglücklichen Tag und verlor 2:3.

Frauen-Landesliga

SV Dringenberg – VoR Paderborn III 3:0 (25:15, 25:18, 25:19). „Wir haben von Beginn an druckvoll gespielt und den Paderbornern wenig Chancen gelassen. Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Wir hatten wenig Eigenfehler und es wurde um jeden Ball gekämpft“, lobt Judith Beller den Gesamtauftritt ihres Teams. So setzten sich die Burgdamen mit 3:0 gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten durch.

Die nächste Partie des SVD steht am Sonntag, 15. Dezember, um 12.15 Uhr im Paderborner Pelizaeus-Gymnasium gegen den VC Altenbeken-Schwaney an.

Männer-Bezirksliga

VBC Paderborn III – TuS Willebadessen 0:3 (14:25, 17:25, 11:25). Erneut trafen die Willebadessener auf ein sehr junges Team und meisterten ihre nächste Pflichtaufgabe. „Es ist schwierig, gegen unerfahrene Mannschaften gute Leistungen abzurufen, wenn eher ein schwaches Niveau herrscht. Mit unserer Erfahrung und individuellen Klasse haben wir das Spiel aber zu jedem Zeitpunkt dominiert und somit auch verdient gewonnen“, resümiert Willebadessens Thomas Richert. Als nächsten Gegner empfangen die Willebadessener an diesem Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr die DJK Delbrück III in der Sporthalle in Willebadessen.

Warburger SV – Detmolder SV 3:0 (25:10, 25:5, 25:17). Mit einem sehr konzentrierten Auftritt verbuchten die Warburger einen souveränen Sieg. „Wir hatten eigentlich kaum Aufschlagfehler, und haben so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben“, zeigt sich Thomas Riesen zufrieden. Stark war die Defensivleistung im zweiten Abschnitt mit nur fünf zugelassenen Punkten. „Im dritten Viertel haben wir Positionen getauscht. Da gab es ein wenig Durcheinander, aber es war ein ungefährdeter Sieg“, erklärt Riesen die 17 Punkte der Gäste im letzten Satz.

Für Warburg geht es am Samstag, 14. Dezember (16.15 Uhr) gegen den VBC Paderborn III weiter. Gespielt wird in der Sporthalle des Detmolder Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasiums.

Frauen-Bezirksliga

SV Höxter – TuS Kachtenhausen 2:3 (23:25, 25:22, 16:25, 25:17, 12:15). Aus personellen Gründen musste Höxters Trainer Jens Ziller einige Umstellungen vornehmen. „So haben wir das ganze Spiel über unsere Balance gesucht und nicht wirklich gefunden“, berichtet er. Das eigentliche Leistungsvermögen sei nur phasenweise abgerufen worden. Sein Team gewann den zweiten und vierten Satz, zum Sieg reichte es aber nicht. „Wir waren auf Dauer gesehen nicht konsequent und haben den Gegner immer wieder ins Spiel gebracht. Dieser hatte dann im entscheidenden Satz die Nase vorn. Da war mehr drin“, so Ziller. Am kommenden Samstag, 14. Dezember, gastiert Höxter um 16 Uhr beim SV Ubbedissen.