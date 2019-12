Von Sylvia Rasche

„Ich finde es klasse, dass ein Ehemaliger unser Schule es bis in die Bundesliga geschafft hat“, meint Joris Schulte stellvertretend für viele seiner Mitschüler. Wenn ein Fußballprof zu Gast ist und aus seinem Leben berichtet, können 300 Jugendliche, die gerade noch aufgeregt durcheinander geredet haben, plötzlich ganz still sitzen und gebannt zuhören.

Fußball-Profi Sebastian Schonlau besucht Hüffertgymnasium Warburg Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Die Lehrer Karl-Werner Böhm, Manuel Winkler und Thomas Tönepöhl haben die Idee, Sebastian Schonlau einzuladen, bei einer gemeinsamen Joggingrunde geboren. „Wir wollten unsere Sportlerehrung mal anders aufziehen und kamen darauf, einen Stargast einzuladen“, berichtet Böhm. Wer lag da näher als der Ex-Schüler und Nachbar Böhms?

Applaus brandete in der Pausenhalle auf, als zur Begrüßung auf einer großen Leinwand Schonlaus erstes Bundesligator gegen Fortuna Düsseldorf gezeigt wurde. Sein Weg zum Profi war ungewöhnlich. Die C- und B-Jugendzeit kickte er vorwiegend beim SC Paderborn, kam dann aber für ein gutes Jahr zurück nach Warburg, „weil es in Paderborn für mich noch nicht gerecht hat“, wie der 25-Jährige freimütig einräumte. In der U19 versuchte er es ein zweites Mal, durfte in einer Länderspielpause bei den Profis mittrainieren und überzeugte den damaligen Trainer Stephan Schmidt. Bis zur Bundesliga war es danach immer noch ein sehr weiter Weg. Die Botschaft des Warburgers ist aber eindeutig: „Gebt nicht zu früh auf, wenn ihr einen Traum habt“, gab Sebastian Schonlau den Hüffert-Schülern mit auf den Weg.

An seine Schulzeit habe er „fast nur positive Erinnerung. Schlechte Momente gab es vermutlich auch, aber die habe ich verdrängt“, lachte der 25-Jährige, der übrigens seit seiner Geburt Mitglied der Sportfreunde Warburg 08 (heute Warburger SV) ist. Opa Konrad Schonlau, lange im Vorstand des Vereins aktiv, hat ihn noch am selben Tag angemeldet.

Der Fußballer berichtete von täglichem Training, von Videoanalysen als Vor- und Nachbereitung der Spiele sowie vom Auftritt im Dortmunder Westfalenstadion. „Ich habe dort schon als Kind einige Male auf der Tribüne gesessen.“ Es sei eine „Riesensache“, dort einlaufen zu dürfen – und zwischenzeitlich sogar 3:0 zu führen.

Ohne eine aktive Fußballeinlage durfte sein Besuch an der alten Schule natürlich nicht zu Ende gehen. Torwandschießen war angesagt. Die Schüler hatten sich im Vorfeld mit Briefen, Videos oder Fotos beworben, um gegen Sebastian Schonlau anzutreten. Einen Platz ergattere Kassim Teguig aus der Warburger B-Jugend. „Sein Trainer ist Sebastians Bruder Max Schonlau. Er möchte zeigen, was ihm der große Bruder beigebracht hat“, berichtete Lehrer Manuel Winkler. Zudem durfte Enie Nolte, die in der JSG Mohn kickt, zum Torwandschießen antreten – und versenkte gleich mal trocken den ersten Schuss.

Die beiden Torwand-Schützen durften sich auch als erste eines der begehrten Autogramme des Profis holen. Der bemerkte dann, dass harte Arbeit nicht nur auf dem Fußballplatz zu verrichten ist. Fast 300 Unterschriften leistete er im Akkord. Zwei davon holte sich übrigens auch Schulleiterin Susanne Krekeler. „Für meine beiden fußballbegeisterten Neffen...“

Nach einer guten Stunde war Schonlaus Schultag an seinem ehemaligen Gymnasium beendet. Während sich die Schüler in die Weihnachtsferien verabschiedeten, hatte er noch einen wichtigen Termin. „Um 14 Uhr haben wir Training.“

Am Sonntag steht nämlich das letzte Spiel des Jahres gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Spätestens nach seinem Besuch in der Pausenhalle drücken ihm dafür auch die Hüffertschüler die Daumen.