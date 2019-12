Von Astrid E. Hoffmann

Seit 2017 fährt er für das Team Privateer von Heinz Geyer und holte sich 2017 und 2018 jeweils Platz drei in der Motorsportring (MSR)-Meisterschaft der über 40-Jährigen. Mit seinem Motorrad, einer 450er Suzuki lief es jedoch dieses Jahr nicht rund. Da ging der Motor mitten im Rennen oder gleich beim Start aus, kleine und größere Defekte warfen ihn in der Wertung immer wieder zurück. „Einmal habe ich einen Fahrfehler gemacht, aber das muss auch einmal drin liegen“, erklärt der 44-Jährige. Nun steht für ihn die Überlegung an, wieder zum Husqvarna-Motorrad zurückzukehren. Mit dieser Marke ist er schon einmal erfolgreich gefahren.

Nach der Saison ist vor der Saison und so ist der Vater einer erwachsenen Tochter seit November im Training. Er geht dreimal in der Woche ins Fitnesscenter und absolviert zweimal pro Woche einen Waldlauf. Mit dem befreundeten Trainingspartner Tim Rose, Triathlet aus Scherfede, läuft er einmal pro Woche eine Strecke um die 25 Kilometer. Außerdem ist er als Tischtennis-Spieler des TTV Daseburg in der dritten Herren-Kreisklasse aktiv. Motocross fahren geht in der Winterzeit nur auf Sand, das ist in der Nähe nicht möglich. Also holt er wieder das Rad heraus und dreht darauf seinen Runden.

Sein Vater Ernst Redeker hatte ein altes Motorrad und hat seinen Sohn Andreas, als dieser noch ein Kind war, mit auf eine Rennstrecke genommen. „Dabei ist wohl mein Wunsch entstanden, Motocross zu fahren“, blickt Andreas Redeker zurück. Doch seine Eltern hatten auch fürsorgliche Angst um den Spross und ließen das nicht zu. Also fuhr Andreas Redeker zunächst mit dem BMX-Rad durch das Gelände. Mit 18 Jahren machte er den Führerschein und kaufte sich eine Yamaha 250. Damit ging es auf die Rennstrecke bei Haueda. 1996 fuhr er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jörg als Team sein erstes Rennen. Ein Jahr später absolvierte er seine erste Enduro-Meisterschaft. In dieser Zeit gehörte er zum Happel Racing Team Kassel. 2000 wechselte er zum langersehnten Motocross (MX). Dabei wird mit reinen Sportmaschinen auf abgeschlossenem Gelände gefahren. Um auch hier für das Drumherum gerüstet zu sein, schloss er sich dem SSM-Team Helsa an. „Das Team ist da, wenn technische Hilfe nötig ist. Die Maschine steht im Teamzelt“, erklärt Andreas Redeker.

Von der Enduro stieg er auf Husqvarna um, dann kaufte er sich eine 125er Yamaha. In seinem ersten Jahr in der 125-Junioren- Einsteigerklasse kam er direkt auf Rang fünf. Damit durfte er im folgenden Jahr in der Nationalen Klasse starten. Acht bis zehn Rennen pro Jahr zu fahren, das gehörte für ihn zum Standard-Programm. Von 2004 bis 2016 fuhr er für das Eissener KTM Saken-Team.

2004 errang er seine größten Erfolge. Er holte Rang drei in der MSR-Meisterschaft 125 National und gewann die Mitteldeutsche Meisterschaft (BEC). Das heißt, er fuhr in dem Jahr knapp 20 Rennen. Bis 2009 fuhr er weiterhin parallel diese zwei Meisterschaften. Dabei musste viel geplant werden, denn in seinem Beruf als Drucker bei der Firma Coveris in Warburg arbeitet er im Schichtdienst.

Ein Renntag besteht aus der technischen Abnahme, dem freien Training, dem Qualifikationslauf für die Startaufstellung und schließlich zwei Rennen zu 15 Minuten plus einer Minute, wobei der zweite Lauf für die Tageswertung gerechnet wird. Jedes Rennen zählt für die Meisterschaft.

2010 suchte der Daseburger eine neue Herausforderung und wechselte auf die größere 450er Yamaha. In diesem Jahr gewann er erneut die BEC-Meisterschaft, danach ließ er es ruhiger angehen und beschränkte sich auf die MSR-Meisterschaft. Seit 2015 fährt er dabei in der Senioren MX40-Klasse und holte stets Plätze zwischen drei und fünf. „Die derzeitige Nummer eins Kosta Tzioras ist nicht zu schlagen, der hat Weltmeisterschaften gefahren und beherrscht die Klasse“, berichtet Andreas Redeker aus der mit 55 Startern gut besetzten Klasse. Natürlich ist sie wieder eine sportliche Herausforderung für 2020.