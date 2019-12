Von Günter Sarrazin

Dringenberg (WB). Furios gestartet und doch wieder das Ziel verpasst: Der SV Dringenberg ist beim 32. Silvester-Cup des SV Heide Paderborn in der Vorrunde ausgeschieden. In Gruppe C hätte der Schmidt-Truppe im abschließenden Spiel ein Remis zum Einzug ins Achtelfinale gereicht. Stattdessen gab es eine 2:4-Niederlage.