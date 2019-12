Willebadessen (güs). Sie stehen in der Bezirksliga ungeschlagen an der Tabellenspitze und setzen auch im Kreispokal ihre Erfolgsserie fort. Mit einem 3:0-Endspielsieg gegen den Warburger SV haben sich die Volleyballer des TuS Willebadessen nach 2017 zum zweiten Mal den Cup gesichert.

Vor einer guten Kulisse nutzte die Rempel-Truppe den Heimvorteil in der Willebadessener Sporthalle. In nur 48 Minuten siegte die Mannschaft in souveräner Manier. Die Satzergebnisse lauteten: 25:21, 25:13 und 25:19. „Gegen Warburg muss man konsequent durchspielen“, sagte Trainer Viktor Rempel. Das ist gelungen. Die Gäste versuchten einiges, fanden aber nicht ins Spiel. „So hatten wir keine Chance, den Gegner unter Druck zu setzen“, kommentierte Warburgs Trainer Thomas Riesen.

Der Volleyball-Kreisvorsitzende Andreas Grawe überreichte den Pokal an TuS-Kapitän Viktor Rempel. Willebadessen vertritt den Volleyballkreis Höxter im Januar 2020 im Bezirkspokal.