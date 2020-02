Mit einer guten Teamleistung will der VfR Borgentreich (vorn Stefan Gabriel) den TSC Steinheim in die Knie zwingen. Foto: Günter Sarrazin

Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Es geht wieder los. Mit dem ersten Spieltag dieses Jahres rückt in der Fußball-Bezirksliga Staffel drei der Abstiegskampf in den Blickpunkt. Im Kellerderby will der Tabellendreizehnte VfR Borgentreich gegen Schlusslicht TSC Steinheim den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. Ebenso wie der VfR strebt die Spvg Brakel II an diesem Sonntag, 1. März, den sechsten Saisonsieg an. Anstoß ist um 15 Uhr.