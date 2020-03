„Thomas hat uns seine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Aufgrund zeitlicher und beruflicher Aspekte ist ihm eine Ausübung dieser Position über den Sommer hinaus nicht weiter möglich“, schreibt der Vorstand in einer Pressemitteilung. Der Schritt, sei ihm nicht leicht gefallen.

Der frühere Landes- und Bezirksligaspieler hat im Sommer des vorigen Jahres kurzfristig die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Trainers Detlef Jacobi angetreten. Der Vorstand bedauere seine Entscheidung sehr. „Wir danken ihm für das geleistete Engagement und die kurzfristige Übernahme der Mannschaft“, heißt es weiter.

Ein Germeter hört auf, ein Germeter übernimmt. Es geht mit einem Coach aus den eigenen Reihen weiter. So zeigt sich das Führungsteam erfreut, das für die Saison 2020/2021 erneut Detlef Jacobi, der jahrelang Jugendtrainer des Vereins war, als Teamchef der A-Liga-Elf gewonnen werden konnte. „Nach überstandenen gesundheitlichen Pro­blemen übernimmt der 55-Jährige unsere Mannschaft, die er in der Vorsaison fast zum Aufstieg in die Bezirksliga geführt hat“, formuliert der FC-Vorstand. Der erfahrene und ehrgeizige Trainer kenne die Mannschaft sehr gut und passe perfekt zum Verein.