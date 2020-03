Beide spielten in der Jugend für die Hansestädter und wollen künftig wieder in der jungen Warburger Ersten auflaufen. Trainer Jürgen Voss zeigt sich erfreut über die Rückkehrer, die er jetzt zusammen mit Vorsitzendem Helmut Motyl im Sportheim auf der Hüffert präsentierte. „Sie sind eine echte Verstärkung für unser Mittelfeld“, blickt der erfahrene Coach aus Borgentreich voraus.

Efrem Celik war vor seinem im vergangenen Sommer erfolgten Wechsel zum SV Dringenberg ein Aktivposten im Mittelfeld des FC Germete/Wormeln und überzeugte in der Mannschaft von Detlef Jacobi als Antreiber und technisch starker Spieler. „Thomas Siks ist ebenfalls technisch versiert“, sagt Jürgen Voss und weist darauf hin, dass der Neuzugang eine gute Ausbildung in der hessischen Verbandsligajugend des KSV Baunatal genossen hat. Da die beiden bereits viele Spieler aus der Mannschaft kennen, werden sie sich schnell in unser Team integrieren, so Voss und Motyl. „Wir hoffen, den Kader weiter verstärken zu können und blicken optimistisch in die nächste Saison“, freut sich der Trainer des WSV.

Der Tabellendritte der aktuellen Spielzeit startet am kommenden Sonntag, 15. März, mit einem Heimspiel gegen den SV Bonenburg in die Rückrunde. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz auf der Hüffert ist um 15 Uhr.