Matthias Rebmann, der sich hier mit Dominik Varlemann über den vierten Treffer gegen den FC BW Weser am vergangenen Sonntag freut, setzt seine Arbeit als Trainer des FC Peckelsheim/Eissen/Löwen in der nächsten Saison fort. Foto: Günter Sarrazin

Peckelsheim (WB). Matthias Rebmann fungiert auch in der nächsten Saison als Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Peckelsheim/Eissen/Löwen. „Der Vorstand hat sich bereits jetzt seine Dienste für die Serie 2020/2021 gesichert“, schreibt Vereinschef Manfred Hahne in einer Pressemitteilung.

Rebmann werde die erste Mannschaft, die derzeit Tabellenvierzehnter der Bezirksliga Staffel drei ist und damit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison auch anschließend trainieren. “Uns ist es wichtig, dass sich Spieler und Trainer beim FC PEL wohl fühlen“, führt Hahne in dem Schreiben des Vereins aus.

„Matthias Rebmann bietet den Aktiven ein abwechslungsreiches Training. Er versteht es, junge und neue Spieler schnell zu integrieren und auch die langjährigen Stammkräfte immer wieder zu motivieren“, schreibt Hahne. Der Coach fordere einiges von seinen Spielern, dennoch komme der Spaß im Training nie zu kurz.

„Mannschaft, Trainer, Vorstand und Fans müssen eng zusammenstehen, wenn der FC PEL weiter erfolgreich sein soll. Das ist der Fall und auch ein Verdienst von Matthias Rebmann“, formuliert der Vorsitzende, der sich am vergangenen Sonntag mit allen Beteiligten über den 5:0-Auftaktsieg 2020 gegen den FC Blau-Weiß Weser freute. Es war das erste der entscheidenden Sechs-Punktespiele im Kampf um den Klassenerhalt.

„Mit der guten Vorbereitung auf die Rückserie und dem Potential der Mannschaft sind wir sehr optimistisch, dass “Mattes”, wie wir ihn nennen, auch in der nächsten Saison mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga dabei sein wird“, so Hahne abschließend.