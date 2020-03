Von Manuel Gockeln

Einen Vorwurf möchte Ziegeroski seiner Mannschaft, die in der vergangenen Saison nur im Kreisliga-Oberhaus geblieben ist, weil der TuS Hembsen sein Team aus der Liga zurückgezogen hat, jedoch nicht machen. „Die Jungs geben immer alles und versuchen ihr Bestes zu geben“, lobt er den Kampfgeist des Teams. Zudem findet er es beachtlich, dass seine Spieler trotz zahlreicher Niederlagen am Ball bleiben. So blieben die Blau-Weißen in den ersten zwölf Spielen der A-Liga sieglos und holten nur zwei Punkte.

Siege gab es für die Akteure aus Neuenheerse und Herbram in der ersten Saisonhälfte nur am Sonntag, 20. Oktober 2019, mit 3:2 gegen den SV Bonenburg und am Freitag, 22. November, unter Flutlicht gegen den FC Stahle (3:0).

Als ein großes Problem nennt der frühere Neuenheerser Landesligaspieler Frank Ziegeroski den kleinen Kader. „Wir haben oft nicht genug Leute beim Training oder Spiel, weshalb wir auf Alte-Herren-Spieler zurückgreifen müssen“, berichtet er von einem Strukturproblem des Vereins. Trotzdem ist der ehemalige Bezirksligatrainer des SV Dringenberg mit der Vorbereitung, bei der die körperliche Fitness im Vordergrund stand, zufrieden. „Die Jungs haben gut mitgezogen und versucht, die Dinge im Training umzusetzen“, lobt er sein Team.

Zudem sieht er einen Vorteil gegenüber anderen Teams darin, dass die Mannschaft bei jedem Wetter auf dem Kunstrasen trainieren konnte, während andere Vereine mit Rasenplätzen oft nur Laufeinheiten absolvieren konnten. Zudem hat der FC Neuenheerse/Herbram keine Langzeitverletzten, sondern nur Ausfälle wegen Krankheit, „was in dieser Jahreszeit normal ist“, so Ziegeroski..

Ziel sei es jetzt, gut vorbereitet in die Rückrunde zu gehen. „Wir wollen von Spiel zu Spiel alles probieren, was geht“, gibt er die Marschroute für den zweiten Teil der Saison vor, dessen Start sich nach dem Dauerregen der vergangenen Tage verzögert. Für den kommenden Sonntag gibt es eine Generalabsage auf Kreisebene. Die nun womöglich Ostern stattfindende Partie gegen den SV Albaxen (aktuell Tabellenzwölfter mit 15 Punkten) stuft Ziegeroski als richtungsweisend ein. „Albaxen ist eine Mannschaft, gegen die wir punkten müssen. Das sind direkte Konkurrenten wie Bonenburg und Würgassen, die wir schlagen können“, gibt er sich kämpferisch.