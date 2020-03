Kreis Höxter (WB). Die Trainer freuen sich, die Spieler können stolz sein und durften jubeln: Die E-Jugend-Kreisauswahl Höxter hat beim Drei-Hasen-Cup in Paderborn überraschend Platz drei erreicht. „Die Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt“, berichtet Trainer Torben Stratenschulte von dem Kreisauswahlturnier. “Ich war schon so oft in Paderborn, aber so gut haben wir noch nie abgeschnitten”, sagt Teamchef Rudi Hake, der seit 20 Jahren als Kreisauswahltrainer fungiert.

In drei Gruppen à vier Mannschaften ging das Turnier für die Kreisauswahlen der Jahrgänge 2009/2010 los. Die Höxteraner Vertretung traf in ihrer Vorrundengruppe auf die Auswahlteams aus Soest, Detmold und Paderborn. Das erste Spiel zur Eröffnung des Turnieres ging gegen Paderborn II. „Man merkte der U11 im Sportzentrum Maspernplatz die Nervosität an“, blickt Stratenschulte zurück. Zwar habe man sich ein Übergewicht erspielt, aber ein Tor wollte nicht fallen. 50 Sekunden vor Spielende traf Paderborn zum 0:1, so dass der Auftakt verloren ging. Im zweiten Spiel gegen Soest erspielte sich die Höxteraner Auswahl nach einigen Umstellungen in den Blöcken wieder ein Übergewicht, welches dieses Mal auch belohnt wurde. Said Sulaymanovic und Julius Menke sorgten für eine 2:0-Führung. Soest kam zum 1:2-Anschlusstreffer. Dabei blieb es.

Mit den ersten Punkten im Rücken konnte sich die Truppe der Trainer Rudi Hake und Torben Stratenschulte gegen Detmold noch für das Viertelfinale qualifizieren. Und das gelang in überzeugender Manier. Durch jeweils zwei Treffer von Said Sulaymanovic und Jan Irgang stand es schnell 4:0. Danach wurde der Spielfluss durch einige Wechsel etwas unterbrochen, so dass Detmold noch auf 2:4 herankam. Durch den Sieg im direkten Vergleich gegen Soest wurde die Kreisauswahl Höxter sogar Gruppensieger.

Im Viertelfinale wartete dann die Auswahlmannschaft aus Arnsberg auf die Hake/Stratenschulte-Mannschaft. Wieder war es Said Sulaymanovic, der mit zwei Toren für eine 2:0-Führung sorgte. Arnsberg steckte nicht auf, kam auf 1:2 heran und glich zum 2:2 aus. „Torwart Noah Böker, der mit seinen Paraden in allen Spielen ein sicherer Rückhalt war, war es zu verdanken, dass man nicht in Rückstand geriet“, merkt Stratenschulte an. Erneut Sulaymanovic brachte Höxter wieder in Front. Muhamed Özturk legte das 4:2 nach und das Halbfinale war gebucht.

Dort kam es zur Begegnung mit dem Team eins der Gastgeber, Paderborn. „Nach einem klaren Foul an Muhamed Özturk blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus und Paderborn stellte auf 1:0. Die Jungs aber steckten nicht auf“, so Stratenschulte. Jonah Grell sorgte für den verdienten Ausgleich. Unter der Freude über das 1:1 litt die Konzentration, so dass Paderborn schnell wieder in Führung ging. Zwar versuchte die Höxteraner Auswahl noch einmal alles, aber nach dem 1:3 war die Partie endgültig entschieden. Im Spiel um Platz drei trafen die Höxteraner dann erneut auf Soest, das sein Halbfinale gegen Lippstadt verloren hatte. Wie schon im Gruppenspiel zeigte man die bessere Spielanlage und ging durch David Reimche in Führung. Im späteren Verlauf legte Leon Karach noch das 2:0 nach, so dass der Jubel über Platz drei trotz des verpassten Finales groß war.

Rudi Hake und Torben Stratenschulte waren nach dem erreichten Ergebnis sehr stolz auf die Jungs. “Sie haben die taktischen Vorgaben gut umgesetzt und sich dieses Ergebnis mehr als verdient”, schreibt Stratenschulte von „einer bärenstarke Leistung der Auswahlmannschaft“. Auch Rudi Hake freute sich riesig. „So gut haben wir noch nie abgeschnitten“, sagt er. Das Finale gewann Lippstadt mit 2:1 gegen Paderborn.

Das Auswahlteam

Zur Auswahlmannschaft Höxter gehörten: Noah Böker, Muhamed Özturk, Jakob Schlenke, Paul Ständecke, Kian Kukuk, Mika Jilg, Leon Karach, Felix Parensen, Luis Rose, Paul Ziser, Said Sulaymanovic, Jan Irgang, Jonah Grell, Julius Menke und David Reimche.