Von Astrid E. Hoffmann

„Selbst eines der größten und prestigereichsten MTB-Rennen, das Cape Epic in Südafrika, wurde wegen der Pandemie abgesagt“, berichtet der 21-Jährige, der für die Bad Bikers Wernigerode fährt.

Max Wetzel ist auf den Punkt fit und musste nun mit seinem neuen Trainer, Vater Jörg Redeker, den Trainingsplan umstellen. „Ich war jetzt soweit, dass ich sicher war, in den ersten Rennen richtig gut abschneiden zu können“, ist der U23-Lizenzfahrer schon enttäuscht. Das die Rennserie nun erst einmal auf Eis liegt, ist richtig, aber für die Beteiligten im Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft gerade in diesem Jahr eine andere Hausnummer.

Erstmals nach 25 Jahren soll am 25. bis 28. Juni in Albstadt in der schwäbisch Alb wieder eine Weltmeisterschaft in der olympischen Disziplin Cross-Country in Deutschland stattfinden. 30 000 Zuschauer erwarten die Veranstalter im „Hexenkessel Bullentäle“.

Für diese WM können sich die Fahrer über die Teilnahme und entsprechende Ergebnisse in den Bundesliga-Rennen und bei der Deutschen Meisterschaft in Freudenstadt (7. Juni) qualifizieren.

Max Wetzel hat dabei etwa 15 direkte Konkurrenten, die er mit guten Fahrten über Stock und Stein hinter sich lassen wollte und natürlich immer noch will.

In Absprache mit seinem Trainer wird Max Wetzel das rennspezifische Training nun in den Hintergrund rücken und wieder an der Grundfitness arbeiten. „Die Grundfitness ist auf Dauer einfacher zu halten, ich werde also in einer Art Alarmbereitschaft trainieren“, berichtet Max Wetzel, der in seinem Studium gerade die Halbzeitmarke erreicht hat. Er studiert Mathematik und Sport auf Lehramt an der Universität Paderborn.

Wie es mit der MTB-Weltmeisterschaft und der Vorbereitung darauf weitergeht, steht noch nicht fest. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat sich dazu noch nicht geäußert.

„Gesund bleiben und immer ein Auge auf die Geschehnisse haben, um schnell reagieren zu können, wenn es wieder losgehen sollte“, ist Wetzels Strategie. Er hoff, dann den Formhöhepunkt rasch zu erreichen. Der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft bleibt ja.