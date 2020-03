Niklas Teichmann hat das Laufduell gewonnen und legt sich das Leder zurecht. Der FC Westheim-Oesdorf will in der Rückrunde auch auswärts konstanter auftreten und mehr Punkte einfahren. Foto: Sylvia Rasche

Von Astrid E. Hoffmann

„Zum Fußball spielen gehören auch das Training und die Auswärtsspiele“, spricht er ganz klar die Probleme an, die die bisherige Saison der Hochsauerländer bestimmten. Inzwischen steht die Mannschaft auf Rang sieben, doch als Absteiger aus der Kreisliga A verbrachten sie die ersten Spielwochen im unteren Tabellendrittel. Garant für das stückchenweise Klettern in der Tabelle waren die Heimspiele. 22 der 24 bisher erzielten Punkte wurden auf eigenem Rasen erspielt. Kein Wunder, das Trainer Klaus Hansmann die Auswärtsmoral in Frage stellt.

Vom letzten und vorletzten Platz hat sich die Mannschaft nach dem fünften Spieltag dennoch beständig nach oben geschoben. Natürlich ist Rang sieben für einen Absteiger nicht das Maß aller Dinge, da würde sicher jeder Spieler und der Trainer lieber den zweiten Platz der Heimspieltabelle nehmen.

Zu Hause gab es ein Remis am fünften Spieltag gegen Aufsteiger SV Menne und am 17. November die ersten Heimniederlage. Der FC Großeneder/Engar entführte die Punkte mit dem 3:2-Sieg, dabei führte die Schachten-Elf zur Pause ausgerechnet durch ein Westheimer Eigentor.

Für den Rest der Serie stehen Dennis Metzler und Linus Wild nicht mehr im Kader, sie wechselten zum VfB Marsberg. „Unser einziger Linksfuß Lennart Köster kehrt nach einer Verletzungspause zurück“, freut sich Hansmann, wieder einen Mann auf dieser Seite zu haben. Wieder einsteigen sollen Christoph Spiekermann und Henrik Mönnighoff. Auch auf Daniel Menne möchte der Trainer bauen, Menne ist von seinem Auslandsaufenthalt zurück.

Die Rasenplätze in Westheim und Oesdorf waren durch den vielen Regen in den vergangenen Monaten stark in Mitleidenschaft gezogen. „Ein Training auf Rasen war nicht möglich“, erklärte der Trainer. Ein Testspiel fand bei der SG Hoppecketal-Padberg statt. Die Westheim-Oesdorfer kassierten eine 2:8-Niederlage. Andre Wienecke erzielte beide Ehrentreffer.

Das Auswärtsmanko wird also im Fokus stehen, wenn wieder trainiert und vor allem auch gespielt werden kann.