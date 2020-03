Von Rene Wenzel

„Ich kann aktuell nicht so viel laufen, da ich Probleme mit Fersensporn habe. Schwimmen ist nicht möglich, da alle Bäder geschlossen sind. Daher fahre ich so lange wie möglich Fahrrad“, berichtet der 23-Jährige. 200 Kilometer durch die Region an nur einem Tag sind keine Seltenheit. Rose genießt die Zeit an der frischen Luft und in der Natur. Und besonders auf dem neuen Rad. „Das ist soziale Distanz deluxe“, betont der Ausdauersportler, der unterwegs durch Bad Driburg vor knapp einer Woche etwas verwundert feststellte musste, dass dort Menschengruppen unterwegs waren, als würde es die Corona-Pandemie nicht geben. „Leider habe ich auch viele Schüler gesehen, die es nicht kapiert haben“, schüttelt er den Kopf.

Tim Rose hat die Ausmaße dieser rasanten Ausbreitung schnell zu spüren bekommen. Bereits im Januar hat er eine Veranstaltung aus seinem Terminkalender gestrichen – ein Rennen in China im April. „Als ich Anfang des Jahres in einem Zeitungsartikel von 400 Corona-Toten in China gelesen habe, habe ich sofort zu meinem Papa gesagt: ‚Da fliegen wir auf keinen Fall hin‘. Es war damals alles noch so weit weg und man hat es auch noch etwas belächelt. Aber jetzt kriegen wir hier die volle Breitseite ab“, sagt der Scherfeder.

In einem zehntägigen Trainingslager im Februar auf Mallorca habe er nichts vom Corona-Virus in Europa mitbekommen, führt er aus. Mittlerweile hat sich das Bild auch dort geändert. Mitte März rief die spanische Regierung den Alarmzustand aus und verhängte eine landesweite Ausgangssperre. Unmittelbar danach begannen Hoteliers und Reiseveranstalter auf Mallorca damit, Rückflüge für die auf der ganzen Insel verstreuten Touristen zu organisieren. Tim Rose ist noch planmäßig nach Deutschland zurückgekommen. Hier muss der zielstrebige Ausdauersportler mit der neuen Situation umgehen.

Mit einem Gummiband simuliert er die Schwimmbewegungen an einem sonnigen Platz auf dem Balkon mit Blick auf sein Heimatdorf. „Das ist aber überhaupt nicht mit dem eigentlichen Schwimmen vergleichbar. Da fehlt einem total das Wassergefühl. Wenn es ab April etwas wärmer sein sollte, fahre ich zum Twistesee und trainiere dort“, sagt der 23-Jährige.

So hart wie andere Triathleten auf der ganzen Welt treffe es ihn nicht, erklärt der Scherfeder. Aufgrund von Ausgangssperren müssten einige Sportler noch viel mehr improvisieren. Doch es kann auch Spaß machen – dem virtuellen Zeitalter sei dank. Radfahrer und Triathleten können auf der sogenannten Rolle, dabei wird das Rad auf einem Rollentrainer befestigt, virtuelle Rennen gegeneinander fahren oder zusammen trainieren. So wie beim „Frodissimo-Friday“ des dreimaligen Ironman-Weltmeisters Jan Frodeno.

Fit halten ist angesagt. Wie es in diesem Jahr mit den Triathlon-Events weitergeht, ist dabei offen. Roses nächster Wettkampf wäre am ersten Juli-Wochenende in Roth gewesen. Doch die Challenge Roth, der weltweit größte Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz, wurde am Donnerstag abgesagt. „Das war für mich absehbar. Aber in der aktuellen Situation gibt es wirklich Wichtigeres als den Sport. Ich trainiere jetzt weiter aus Spaß an der Freude und hoffe, dass Ende des Sommers noch Rennen stattfinden. Geplant ist aktuell noch im September der Ironman in Portugal – darauf liegt jetzt die Hoffnung“, sagt der junge Athlet, der mit der Gesamtsituation vorsichtig umgeht. „Ich hocke mit meinen Eltern und meinem Bruder aufein­ander. Zudem sehe ich meine Freundin regelmäßig. Das war es dann aber auch mit sozialen Kontakten“, berichtet er. „Wir haben aktuell alle eine große gesellschaftliche Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen sollten“, betont der Scherfeder.

Bei Tim Rose führt die Corona-Krise nicht nur auf sportlicher Ebene zu einigen Fragezeichen. Eigentlich sollte am 1. April sein neuer Job beginnen. Nachdem er das Sportmanagement-Studium abgeschlossen hat, wollte er beim Sportartikel-Hersteller Under Armour als Laufexperte anfangen. „Ich hätte demnächst meine ersten Testschuh-Events durchgeführt“, so Rose. Doch damit muss der Triathlet wohl noch einige Wochen warten – das von der Bundesregierung ausgerufene Kontaktverbot verhindert solche Veranstaltungen. Immerhin kann er seine Verletzung an der Fußsohle auskurieren, durch die Region mit Fahrrad fahren und wohl bald auch schon in den Twistesee springen.