Von Sylvia Rasche

Bonenburg (WB). 18 Uhr. Bonenburg. Radio Ga-Ga geht auf Sendung. An diesem Mittwoch schon den 47. Tag in Folge. Werner Nolte, Stadionsprecher des Fußball-A-Ligisten SV Bonenburg, ist Moderator, DJ und Programmdirektor in einer Person.