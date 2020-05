Von Astrid E. Hoffmann

Daseburg (WB). „Natürlich möchte ich mich wieder mit den anderen Motocrossfahrer messen“, sagt der Daseburger Andreas Redeker. Er hatte sich sehr auf die Motorsportringmeisterschaft 2020 (MSR) gefreut, denn für ihn geht es in einem neuem Team und vor allem mit einem neuen Motorrad auf die Strecke.

Endlich wieder Training

Einen kleinen Trost in Corona-Zeiten gab es jetzt. Der MX-Park des Motor-Sport-Clubs Desenberg zwischen Daseburg und Haueda ist wieder für den Trainingsbetrieb, unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln, frei gegeben. Ein Zusammensitzen nach dem Training in der Vereinshütte geht noch nicht, aber immerhin können bis zu sieben Personen am Tag wieder auf die Strecke.

Alle Rennen bis Ende August abgesagt

„Endlich konnte ich die neue Maschine ausprobieren, ein Traum“, sagt der Motocrossfahrer und MTB-Trainer Andreas Redeker. Bis zum Ende der Sommerpause am 29. August sind alle Rennen des MSR abgesagt worden. Andreas Redeker startet in der MX40-Klasse und war in den vergangenen Jahren stets unter den besten Fünf.

„Ich glaube kaum, dass es nach der Pause weitergeht, so viele Rennen können gar nicht nachgeholt werden“, vermutet der Motorsportler.

Neue Maschine eingefahren

Sein neues Motorrad, eine FC450 Husqvarna mit 450 Kubikzentimetern und 63 Pferdestärken, probierte der 45-Jährige nun an den Hängen der Heimstrecke des MX-Parkes aus und ist begeistert. „Die Maschine ist ganz anders als meine alte Suzuki, aber nach den ersten Runden hatten ich gleich ein richtig gutes Fahrgefühl“, ist Redeker voll des Lobes für sein neues Handwerkszeug. Eine Stunde lang hatte er mit viel Gefühl den Motor eingefahren, dann alles auf seine Bedürfnisse genau eingestellt. Inzwischen ist der erste Ölwechsel gemacht, der Luftfilter getauscht und die kleinen neuen technischen Details sind verstanden.

Neue Startanlage beim MSC Desenberg

Doch nicht nur die Maschine ist neu. Der MSC Desenberg hat die Übungsstrecke verkürzen und den Schallschutz verbessern lassen. Außerdem wurde eine Startanlage angeschafft. Endlich können die Motocrossfahrer einen der wichtigsten Teile des Rennes, nämlich den Start, jetzt auch vor Ort ordentlich üben.

Jetzt würden sich alle gern wieder im Rennen messen, aber das muss noch warten. Mit geringer Teilnehmerzahl und auf Abstand ist aber wenigstens das Fahren auf der Strecke wieder möglich.