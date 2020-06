Von Sylvia Rasche

„Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat und freuen uns auf unsere neue Nummer eins“, sagt Teamchef Michael Koch. Eigentlich hatte der heimische Tischtennis-Verbandsligist den Slowaken Michal Dandar für die neue Spielzeit verpflichtet. Der entschied sich allerdings kurzfristig wieder um.

Szymon Kulczycki (41) hat zuletzt beim TTC Kirn in der Verbandsoberliga Südwest in Rheinhessen gespielt und war gleichzeitig Trainer beim Zweitligameister TTC Bad Homburg, bei dem sein Sohn Samuel, aktuell die Nummer eins der U18-Weltrangliste, gespielt hat. „Szymon hat drei Kinder, die alle drei Tischtennis spielen. Der jüngere Sohn Alan ist 13 und in seiner Altersklasse die Nummer eins in Polen. Die Familie lebt Tischtennis“, weiß Michael Koch. Die jüngste Tochter Wanessa ist ebenfalls sehr talentiert und wird von ihrem Vater trainiert.

Szymon Kulczycki selbst spielt seit 36 Jahren Tischtennis, viele Jahre davon in der ersten polnischen Liga, sechs Jahre in der Super League in Polen und ein Jahr in Deutschland in der zweiten Bundesliga. Zudem arbeitete er im Tischtenniszentrum des polnischen Abo-Meisters Lucjan Błaszczyk.