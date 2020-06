Von Lena Brinkmann

In der Dressur trumpften am Feiertag Fronleichnam neben Kim Tauchert vom gastgebenden Verein die Brakelerinnen Irija Klotz und Hanna Jacobi auf. Im Springen holten die Alhausenerin Julia Ulrich und die Germeterinnen Julia Scherf, Nadja Blömeke sowie Katharina und Helena Leifert Siege und Topplatzierungen.

Keine Zuschauer, keine Siegerehrungen mit Preisen, keine Gas­tronomie, nur eine Begleitperson und alles immer auf Abstand – die Auflagen waren hoch. „Alle Teilnehmer haben sich jedoch sehr gut daran gehalten und es ist reibungslos verlaufen“, berichtete Sophie von Twickel, Vorstandsmitglied des RV Diemeltal und Hygienebeauftragte beim Turnier in Germete. Am Tag vor der Veranstaltung habe das Ordnungsamt der Stadt Warburg nichts zu beanstanden gehabt und sogar grünes Licht in Sachen Mundschutz gegeben. Da es sich um eine Freiluftveranstaltung handelte, mussten die anwesenden Personen, wenn sie auf genug Abstand achten, keinen solchen tragen, führte sie aus.

Fronleichnamsreitturnier in Germete: Starker Auftakt im Sattel Fotostrecke

Foto: Lena Brinkmann

„Es ist toll, dass der Germeter Reitverein sich getraut und das erste Turnier im Kreis unter Coronabedingungen ausgerichtet hat. Die Planungen hierfür waren super“, lobte Teilnehmerin Irija Klotz vom RV Nethegau Brakel. Hinter der zweitplatzierten Kim Tauchert vom gastgebenden Verein holte sie in der L-Dressur mit ihren selbst ausgebildeten Pferden „Beste Freundin” und „Casimir” jeweils den dritten und vierten Platz. „Wir Dressurreiter durften vor dem Start das Turnierviereck mit Pferd besichtigen und die Springreiter hatten die Parcoursbesichtigung zu Pferd. Auch wenn ohne Siegerehrung beim Turnier etwas fehlt, hat das alles das Verletzungsrisiko minimiert“, stellte Irija Klotz noch Positives der Coronabedingungen heraus.

Die Resonanz der Reiterinnen und Reiter in den sieben Dressur und Springprüfungen bis zur Klasse L war stark. Im Durchschnitt reisten 30 bis 50 Teilnehmer pro Wettbewerb an. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder mit den Reitturnieren losgeht und, dass die Germeter die Bedingungen so gut umgesetzt haben“, sagte Emma Benken. Die 15-jährige Alhau­senerin holte hinter der zweitplatzierten Hanna Jacobi vom RV Brakel in der A-Dressur Rang drei.

Auch in den Springprüfungen war die Resonanz stark, hier reisten Teilnehmerinnen sogar weit aus Hessen an. Vor heimischer Kulisse trumpften die Reiterinnen des Gastgebers im Parcours auf. Als beste heimische Starterin wurde Julia Scherf im abschließenden L-Springen Dritte. Katharina Leifert gewann auf ihrem Nachwuchspferd „Salina” die Springpferdeprüfung der Klasse A. Zudem holten ihre Cousine Helena Leifert sowie Nadja Blömeke, ebenfalls vom RV Diemeltal, zahlreiche Topplatzierungen. In zwei weiteren Springen lagen mit Julia Ulrich und Sandra Redder zwei Reiterinnen der RSG Eggeland Alhausen ganz vorne.

Auch wenn alles im Ablauf super funktioniert hatte, fehlten den Reiterinnen und Reitern jedoch für das richtige Turnierfeeling die Siegerehrungen mit viel Applaus und anschließend die verdiente „Mantaplatte” am Würstchenstand.

Reit-Resultate

A-Dressur: 1. Johanna Bente, Fandigo (Eschenbruch) 7,8, 2. Hanna Jacobi, Camillo (Brakel) 7,5, 3. Emma Benken, Donnerlottchen (Eggeland Alhausen) 7,4.

L-Dressur: 1. Carina-Chiara Flöttmann, Escalino (Helleforth) 7,7, 2. Kim Tauchert, Quaterbacks Brownie (Diemeltal) 7,5, 3. Irija Klotz, Beste Freundin (Brakel) 7,3.

Springpferde A: 1. Katharina Leifert, Salina (RV Diemeltal) 8,2, 2. Marcel Ernst, Caesar RV Brakel) 8,0, 2. Helena Leifert, Chestallo (RV Diemeltal) 8,0.

A-Stilspringen: 1. Sandra Redder, Bella Rose (RSG Eggeland Alhausen) 8,2, 2. Sarah Behre, Liebelei vom Lichtenwalde (RV Brakel) 8,1, 3. Loreen Stanick, Lathea OSF (Langenthal) 8,0.

A-Springen: 1. Friederike Ellermeier, Chikes Candy Girl (Steinheim) 0/47.24, 2. Jennifer Prehn, Jolly Jumper (Lelbach) 0/50.18, 3. Nadja Blömeke, Camira (RV Diemeltal) 0/50.21.

L-Stilspringen: 1. Julia Ulrich, Mary Lou (RSG Eggeland Alhausen) 8,2, 2. Marlin Leonie Ditzel, Fleur du Soleil (Bad Wildungen) 8,0, 3. Marc Riechers, Vivia (Fritzlar) 7,9, 3. Helena Leifert, Codexa (RV Diemeltal) 7,9.

L-Springen: 1. Alicia Niggemeier, Cap Arkona (Altenautal) 0/51.99, 2. Marc Riechers, Sierra (Fritzlar) 0/52.08, 3. Julia Scherf, Green Hot Chilli Pepper (RV Diemeltal) 0/52.56.