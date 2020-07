Attelmann: „Alle freuen sich auf sportliche Lösung“

„Am Samstag, 22. August, werden im Krombacher-Kreispokal der Herren die Halbfinalpartien TuS Vinsebeck – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen und SV Dringenberg – FC Nieheim ausgetragen. Anpfiff ist um 17 Uhr“, berichtet der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses, Dieter Attelmann. Am Freitag, 4. September, steigen im Swisslife-Select-Cup der Frauen die Halbfinalspiele FC Germete/Wormeln – Phönix Höxter und SV Kollerbeck – SV Ottbergen/Bruchhausen. Sie werden für 19.30 Uhr angesetzt. „Der Tenor war einhellig, dass wir die Pokalwettbewerbe auf sportlicher Basis lösen wollen. Die Vereinsvertreter und der Kreisvorstand sind froh, dass es so kommt“, berichtet Attelmann von dem Treffen im Kreissportheim in Bad Driburg.

„Die Pokalwettbewerbe waren bei der Entscheidung, dass die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig beendet wird, außen vor“, erläutert Sportkreisvorsitzender Hermann Josef Koch. Da man unsicher war, ob noch gespielt werden kann, sei in einigen Sportkreisen gelost worden, um die Vertreter für den Verbandspokal 2020/2021 zu ermitteln. „Andere haben ohne Zuschauer Elfmeterschießen zwischen den Halbfinalisten gemacht. Wir haben die Entwicklung abgewartet und nun den Vorteil, dass gespielt werden kann“, sagt Attelmann, dass der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) am 13. Juli grünes Licht für die Fortsetzung der Pokalwettbewerbe in den Sportkreisen gegeben hat.

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen verzichtet die Spvg Brakel auf die Rolle des Endspielgastgebers“, teilt der Vorstand des Sportkreises weiter mit. Folgende neue Regelung wurde gemeinsam mit den Halbfinalisten beschlossen: „Die Endspielteilnehmer werden gefragt, ob sie das Finale ausrichten möchten. Wenn einer verzichtet, wird bei dem anderen Verein gespielt. Wollen beide das Endspiel ausrichten, wird gelost“, so Attelmann. Hygienevorschriften am Platz und in den Kabinen sind ebenso einzuhalten wie Abstandsregeln. 300 Zuschauer wären, wie berichtet, derzeit zugelassen.

Ein Kommentar von Günter Sarrazin

Da geht noch was. Im Kreispokal-Wettbewerb der Frauen und Herren haben die verbliebenen acht Mannschaften die Chance, die im Punktspielbereich wegen der Corona-Krise vorzeitig beendete Saison 2019/2020 erfolgreich abzuschließen.

Besonders für die Vereine, die erstmals in ihrer Geschichte ins Endspiel einziehen können, wäre es schade gewesen, wenn sie diese Möglichkeit nicht hätten nutzen können. Nun freuen sie sich auf die sportliche Lösung. Dabei sind die Begegnungen auch gute Gradmesser und Motivation für die neue Spielzeit. Günter Sarrazin