„Wir wollen wieder oben mitspielen“

Hillebrand geht in seine erste Saison als Trainer der TuS-Ersten. Er wurde im April vom neuen Vorstand zum Nachfolger von Michael Scheele ernannt. Aufgrund der Corona-Pandemie fungierte er noch bei keinem Punktspiel als Coach. Für die neue Saison in der Gruppe 2 kann er auf einen 19 Akteure umfassenden Kader mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren bauen. „Wir haben uns neu aufgestellt und werden sehen, was möglich ist“, erklärt er, dass das Hauptaugenmerk darauf liege, die Jugendlichen weiterzuentwickeln und in das Team zu integrieren.

„In der Vergangenheit konnten uns auch Teams aus der unteren Tabellenhälfte immer wieder ein Bein stellen“, sagt der 27-jährige frühere Torhüter. „Wir wissen, welche Spiele wir gewinnen müssen“, fügt Hillebrand hinzu.

Der Kader

Abgänge: keine. Neuzugänge: Arthur Rusch (SG Altenbergen/Vörden), Jonas Kaufmann (hochgemeldet). Tor: Marvin Kanitz. Abwehr: Alexander Roth, Marco Kiens, Alexander Friesen, Ibrahim Onaran, Luca Schwanitz. Mittelfeld: Sergej Schantarenko, Mario Scholtz, John Waal, Manuel Demir, Jonas Kaufmann, Arthur Rusch, Thomas Klassen, Alexander Lüke, Jan Luca Mierse, Johannes Koop. Angriff: Pascal Waltemate, Marc Rustemeyer, Alexander Dück. Trainer: André Hillebrand (seit April dieses Jahres im Amt). Favoriten: FC Großen­eder/Engar und SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe. Saisonziel: Top-3.