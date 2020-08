Neun Neuzugänge sind dafür mit an Bord. „Uns war es wichtig, den Kader breiter zu gestalten als in den vergangenen Jahren. Am Ende hatten wir nur noch 13 oder 14 einsatzfähige Spieler. Das ist einfach zu wenig, um erfolgreich Fußball zu spielen“, betont Jürgen Voss.

In dieser Saison zählt sein Kader stolze 29 Akteure. Davon seien allerdings noch einige Spieler länger verletzt oder auch durch Wochenendarbeit nicht immer einsatzfähig, so der Trainer. Neu dabei sind Marius Flörke, Björn Richter (beide Volkmarsen), Matthias Borchert, Thomas Siks (beide Germete), Marius Fischer (Hesperinghausen), Efrem Celik (Dringenberg) und Patrick Vesper (Scherfede) sowie Zymer Schroller und Henry Kiene aus der eigenen Jugend.

„Mit Marius Flörke konnten wir einen klasse Torhüter verpflichten. Er macht einen super Eindruck und hat sich toll in der Mannschaft integriert. Auf dieser Position hatten wir nach dem Abgang von Sven Hilleke in der vergangenen Saison durch viele Verletzungen massive Probleme“, berichtet Voss. Neben der Torhüterposition konnte sich Warburg auch in der Defensive verstärken. „Matthias Borchert, Björn Richter und Marius Fischer sind starke Verteidiger, die unserem Team sofort weiterhelfen werden. Uns war es wichtig, die Defensive auch in der Breite stärker zu gestalten“, sagt Voss.

Mit Efrem Celik, Thomas Siks und Zymen Schroller kam auch die Offensivabteilung in der Kaderplanung für die neue Saison nicht zu kurz. „Zymen Schroller ist ein Rohdiamant im Mittelfeld. Er zeigt sehr viel Potenzial“, berichtet Voss.

Auf der Gegenseite gab es für Warburg lediglich einen einzigen Abgang. Max Multhaupt verlässt den Verein in Richtung Germete. In der Vorbereitung gab es für Warburg bei einem kleinen Turnier in Vasbeck einen 3:1-Sieg über die SG Adorf/Vasbeck und eine 1:2-Niederlagegegen den TuS Bad Arolsen. „Für den Anfang waren das sehr gute Ansätze“, so Voss. In der Folge gab es gegen den Bezirksligisten Peckelsheim ein 2:2. „Wir haben hier eine sehr gute Halbzeit und eine eher schlechtere gezeigt. Wir haben insgesamt eine straffe Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Wir haben im Schnitt 18 Leute beim Training. Die Anlage an der Diemelaue ist traumhaft und bietet beste Voraussetzungen. Der Konkurrenzkampf ist groß. Jeder will was zeigen“, berichtet Voss.

Als Saisonziel gibt der erfahrene Coach die Aufstiegsrunde aus. „Wir wollen in die Top-Vier kommen. Mit mehr planen wir allerdings nicht. Wir wissen genau, wie es laufen kann. Die katastrophale Bezirksligasaison mit vier Punkten und dem Abstieg ist noch nicht lange her. Wir halten die Bälle flach“, stellt Jürgen Voss heraus. Als Favoriten für den Aufstieg nennt er den TuS Vinsebeck, die SG Kollerbeck/Rischenau und den TuS Bad Driburg.