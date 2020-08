Nach zwei Jahren zurück in B-Liga

Germete/Wormeln II will „alles versuchen, um drin zu bleiben“

Germete (WB). Nach zweijähriger B-Liga-Abstinenz kehrt der FC Germete/Wormeln II ins Mittelhaus (nun Gruppe 2, zuvor Süd) zurück. Das Team von Trainer Stefan Branke belegte in der vorigen Saison in der Gruppe 3 der Fußball-Kreisliga C hinter dem Tabellenführer SSV Herlinghausen Platz zwei. Die Blau-Gelben hatten bei einem Spiel weniger 28 Punkte. Das bedeutete beim Abbruch der Saison 2019/2020 den Aufstieg. „Wir wollen alles versuchen, um drin zu bleiben“, sagt Branke, der seit acht Jahren Höhen und Tiefen mit dem Team durchsteht.