Brach er vor vier Wochen den 31 Jahre alten Kreisrekord über 10000 Meter des Brakelers Otto Graßhoff, hatte er seine Arbeit an diesem Samstag deutlich schneller erledigt. In 40,10 Sekunden sprintete der frühere Vereinsboss der Non-Stop-Ultra Brakel zur neuen Bestmarke über 200 Meter der Klasse M70.

Schnellste Läuferin über die 200 Meter war beim Leichtathletik-Meeting des Warburger SV Lokalmatadorin Melanie Huppert, die in 26,56 Sekunden die gesamte (auch männliche) Konkurrenz hinter sich ließ. Der aktuelle Kreisrekord hat hier bei den Frauen übrigens bereits seit 1977 Bestand. Die Bad Driburgerin Marie-Luise Bockelmann sprintete damals in Dortmund 23,90 Sekunden.

Zum ersten Mal wagte sich die Warburgerin Klara Kuhaupt, die im Vorjahr die westfälische Norm über 300 Meter geknackt hatte, an die 400 Meter-Sprintstrecke und wurde in 64,16 Zweite ihrer Altersklasse. „Sie ist die ersten 100 Meter sehr schnell angegangen und hat das gegen Ende des Rennens zu spüren bekommen. Dennoch ist es eine gute Leistung für den ersten Start“, analysierte Trainer Alexander Selter.

Ein neues Ziel hat Vereinskameradin Lea Albers seit dem Meeting in der Diemelaue. „Die neun Meter sind bald reif“, meinte Selter zur neuen Bestleistung der Hohenwepelerin im Kugelstoßen. Mit 8,98 Meter schrammte sie knapp an der Neun-Meter-Marke vorbei.

Einen starken 800 Meter-Lauf legte der Neu-Lüchtringer Maximilian Helpenstein auf die Tartanbahn. In 2:22:55 Minuten gewann er seine Altersklasse und wurde Siebter im Gesamtfeld. „Es hat Spaß gemacht, in so einem starken Feld zu laufen“, meinte Helpenstein nach dem Rennen, in dem er nah an seine vor zwei Wochen aufgestellte neue Bestzeit lief. „Das war eine gute Leistung, mit der er seine aktuelle Form bestätigt hat“, lobte Jörg Friedrich, der den Brakeler seit einem haben Jahr trainiert. Wie schnell das Rennen war, zeigt die Siegerzeit des Kasselers Philipp Stuckhardt, der in 1:58,63 unter zwei Minuten blieb – und im weiteren Tagesverlauf sogar noch die 1500 Meter in 4:06,16 Minuten für sich entschied.

Enttäuscht war allerdings Warburgs Vereinschef Helmut Motyl. Mit seinem engagierten Helferteam hatte er in Corona-Zeiten mit viel Aufwand für perfekte Bedingungen in der Diemelaue gesorgt – und trotzdem nur knapp 70 Teilnehmer, der Großteil davon aus Nordhessen, angelockt. „Aus dem Kreis Höxter hätten wir uns eine größere Resonanz gewünscht“, meinte Motyl.