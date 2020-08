Stadtderby und Klassiker

TuS Bad Driburg – FC Stahle. A-Liga-Duell im Iburgstadion. Der ambitionierte TuS empfängt eine spielstarke Stahler Elf. Die Kur­städter absolvierten von den Ergebnissen her eine durchwachsene Vorbereitung. Es gab drei Niederlagen, ein Unentschieden und zwei Siege. Stahle testete dreimal und verbuchte neben einem Remis zwei Siege. „Dieses Jahr haben wir kein Losglück. Auswärts auf Kunstrasen bei einem der Topfavoriten für den Aufstieg zu starten, ist nicht die dankbarste Aufgabe als Pflichtspielauftakt. Nichtsdestotrotz sind wir uns unserer Stärke bewusst und wollen in die nächste Runde einziehen“, sagt FC-Trainer Andreas Struck. Unser Tipp: 3:2

SV Herste – SV Dringenberg. „Der ganze Verein freut sich auf diese Partie. In den letzten Tagen hat man in den Augen der Spieler ein Leuchten gesehen. Meine Jungs sind heiß“, sagt Herstes Trainer Ralf Pfeiffer vor dem Derby gegen den Bezirksligisten SV Dringenberg. Dieser musste sich voriges Wochenende im Pokalhalbfinale der Spielzeit 2019/2020 nach Verlängerung gegen den Landesligisten FC Nieheim geschlagen geben. Beim B-Ligisten Herste soll der Grundstein für die nächste erfolgreiche Pokalsaison gelegt werden. T ipp: 1:5

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – VfR Borgentreich. Dieses Spiel ist ein Klassiker im Südkreis. Die Vereine kennen sich aus vielen Vergleichen. In der vergangenen Pokalsaison trafen sie ebenfalls aufeinander. Dabei gewann der Bezirksligist aus Borgentreich in der zweiten Runde in einem spannenden Match mit 5:2 bei dem A-Ligisten. Der neue VfR-Trainer Christopher Brand möchte trotz Verletzungsproblemen erneut der Favoritenrolle gerecht werden. „Wir müssen den Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen. Nichtsdestotrotz wollen wir in die nächste Runde einziehen“, sagt Brand. Unser Tipp: 1:3

Ebenfalls um 18.30 Uhr: FC Neuenheerse/Herbram – Warburger SV, SC Herstelle – TuS Godelheim, SSV Herlinghausen – SV Höxter, FC Großeneder/Engar – SG Altenbergen/Vörden, SV Preußen Daseburg – SG Brenkhausen/Bosseborn/Ovenhausen, SV Sande­beck – SV Steinheim, SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen – VfL Eversen, SV Borussia Hohenwepel – SG Siddessen/Niesen, SG Dalhausen/Tietelsen/Rothe – SG Bellersen/Aa-Nethetal, SV Drenke – SG Nethe A-B-O, VfL Langeland – SG Borgholz/Natzungen/Manrode, SG Nörde/Ossendorf – SV Bonenburg, SV Holzhausen/Erwitzen – SG Kollerbeck/Rischenau, SV Bergheim – FC Germete/Wormeln, SpVg Rolfzen/Sommersell – TuS Willebadessen, SV Albaxen – FC Blau-Weiß Weser, SuS Röse­beck – FC Westheim/Oesdorf, SF Calenberg – SV Nieheim/West, SG Lütgeneder/Dössel – SV Fürstenau/Bödexen, SV Menne – SV Germania Bredenborn.

Um 18.45 Uhr angesetzt sind: TuS Vinsebeck – SV Haarbrück/Jakobsberg, TuS Lütmarsen – SG Erkeln/Hembsen.

TiG Brakel – Spvg Brakel (Anpfiff 19 Uhr). Stadtderby in Pokalrunde eins – die befreundeten Teams nehmen es auch mit Humor. Der A-Ligist TiG Brakel geht gegen den Landesligisten Spvg als Außenseiter ins Rennen. Spvg-Trainer Haydar Özdemir trifft zudem auf seinen ehemaligen Club. Sein Gegenüber Cihan Gündogan sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe. „Die Spielvereinigung Brakel ist für mich die Übermannschaft im Kreis. Das kann man als A-Ligist auch in Runde eins ziemlich alt aussehen. Wir kennen uns gegenseitig sehr gut und freuen uns auf diese Partie“, sagt er. Haydar Özdemir warnt davor, seinen alten Verein zu unterschätzen. „Wir nehmen das Spiel absolut ernst und wollen in die nächste Runde einziehen. Wir wollen dominant auftreten und müssen über 90 Minuten konzentriert sein. Personell schonen wir niemanden. Wir treten nahezu in Bestbesetzung an“, berichtet Özdemir. Tipp: 1:3

Freilose: Der SuS Gehrden/Altenheerse, der TuS Lüchtringen, der TSC Steinheim und der BSV Nieheim haben bei der Auslosung Freilose erwischt. Damit stehen sie bereits in der zweiten Pokalrunde.

Zwei Spiele verlegt

Da der FC Nieheim und der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen am morgigen Samstag im Pokalfinale der vorigen Saison aufeinandertreffen, werden ihre Erstrundenpartien der neuen Saison am 11. September ausgetragen. Nieheim ist in Würgassen zu Gast, Peckelsheim bei der SG Bühne/Körbecke.